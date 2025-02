Per il Tomei 3 ori e 1 bronzo alla regata di canottaggio D’Inverno sul Po

Le condizione metereologiche avverse hanno ancora una volta messo a dura prova i canottieri del Tomei di Livorno, ma non hanno fermato l’entusiasmo e la determinazione di misurarsi a livello internazionale durante la regata di canottaggio “D’Inverno sul Po”, tenutasi lo scorso weekend a Torino, sabato 8 e domenica 9 febbraio. Questo evento, disputato sulla distanza di 5000 metri, ha visto la partecipazione di numerosi canottieri provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, rendendo le gare ancora più competitive e avvincenti. Le regate, disputate con una formula a cronometro e con partenze degli equipaggi ogni 20 secondi, hanno reso avvincenti le sfide tra gli equipaggi con sorpassi, accelerazioni e passaggi a rischio collisione sui ponti di Torino, alla ricerca della migliore linea d’acqua per raggiungere l’ambito traguardo, posto sotto la sede dei Canottieri Esperia, organizzatori della manifestazione.

Il G.S. Tomei Canottaggio ha ottenuto risultati di rilievo, conquistando 3 medaglie d’oro e 1 medaglia di bronzo. Tra i risultati più significativi, spiccano quelli dei Master, che hanno dimostrato grinta e determinazione di chi non molla mai. Giulia Persico e Claudio Cecconi hanno vinto nelle rispettive categorie del singolo e il 4 di coppia formato da Emiliano Ceccatelli, Edoardo Benini, Claudio Cecconi, Andrea Cattermol è salito sul podio con una splendida medaglia di bronzo. Ottimo risultato anche di Diana Dalla Valle giunta prima con l’otto cadette targato Regione Toscana.

A seguire i risultati ottenuti nelle due giornate di regate:

Doppio cadetti Christian Lari sesto posto

Singolo Master F Claudio Cecconi primo posto

Singolo Master C femminile Giulia Persico primo posto

8 misto con Caprera senior A Alberto Magagnini e Enrico Sabatini sesto posto

4 di coppia master under 43 Emiliano Ceccatelli, Edoardo Benini, Claudio Cecconi, Andrea Cattermol terzo posto

8 under 17 Toscana Leonardo D’Alessio diciassettesimo posto

8 cadetti femminile toscana Diana Dalla Valle primo posto

4 di coppia cadetti misto Cavallini Christian Lari diciottesimo posto

4 di coppia Allievi C femminile misto Cavallini Adele Ceccatelli settimo posto

4 di coppia Master 43-54 Misto Brindisi Giuli Persico quinto posto

4 di coppia under 17 misto Limite Marta Ceccatelli

