Per l’Accademia dello Sport il 2026 inizia con le medaglie

La prima gara dell’anno inizia con la Coppa del mondo WKF Serie A tappa di Tbilisi che vedeva impegnato Emanuele Magnelli nella categoria +84kg, fra i migliori atleti del circuito mondiale. Emanuele, dopo una bella prova, si arrende all’Egiziano plurimedagliato dopo aver condotto l’incontro fino alla fine. Lo scorso weekend grandi risultati arrivano dall’Open Internazionale di San Marino, gara che vedeva la presenza di oltre 80 società e più di 600 atleti. I ragazzi labronici degli istruttori Alessio Magnelli e Carmelo Triglia conquistano 4 medaglie prestigiose: 2 ori e 2 bronzi. Oro per Emanuele Magnelli nella categoria Under21 +84kg con 9 punti segnati e zero subiti in tutta la gara. L’altro oro arriva dal fratello più piccolo della famiglia Magnelli, Leonardo, vicecampione italiano in carica, si aggiudica la categoria under14 +55kg con 4 incontri, mettendo a segno 18 punti e subendone soltanto 2. Bronzo per Giada Barontini nella under21 -68kg, al rientro dopo una lunga assenza è riuscita a trovare subito il podio con una bella prova. L’ultima medaglia di bronzo arriva da Nicole Ruotolo nella categoria under12 +40kg, speranza dell’Accademia dello Sport, ha dimostrato di avere le carte in regola per fare bene nel prossimo futuro. Bene anche le prove dell’altra piccola speranza Enea Agrusa negli under12 sfiora il podio sia nella disciplina kata (forma) che kumite (combattimento), e dei più esperti Alessandro Ferrari negli junior -68kg, Leonardo Mercatali negli under14 -40kg, Nicolas Pietroni nei cadetti -57kg e Michele Tassan nei cadetti -57kg.

Condividi:

Riproduzione riservata ©