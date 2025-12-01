Per So.Ve.Car US Livorno sconfitta amara a Montevarchi

Nella foto di Novi/UsLivorno, Lorenzo Bruno

La So.Ve.Car US Livorno esce dal parquet di Montevarchi con una sconfitta tanto amara quanto combattuta, al termine di una gara intensa decisa soltanto dopo un supplementare

La So.Ve.Car US Livorno esce dal parquet di Montevarchi con una sconfitta tanto amara quanto combattuta, al termine di una gara intensa decisa soltanto dopo un supplementare. Il finale di 77–74 premia la Fides, ma la prestazione dei ragazzi amaranto conferma ancora una volta il carattere e la solidità del gruppo. Dopo un primo quarto bloccato e dai ritmi bassi, Livorno ha saputo reagire al tentativo di fuga dei padroni di casa nel secondo periodo, rientrando dagli spogliatoi con un’energia completamente diversa. Il terzo quarto è infatti di marca ospite: pressing, corse in transizione e un parziale importante che permette alla band di Angella non solo di recuperare il divario, ma anche di mettere la testa avanti. Nel finale punto a punto la squadra ha avuto il merito di mantenere lucidità e intensità, arrivando agli ultimi secondi sopra nel punteggio. Una giocata individuale di Tognazzi, però, ha rimandato il verdetto all’overtime. Nel supplementare i dettagli hanno fatto la differenza, e hanno finito per premiare Montevarchi. Nonostante ciò, l’US Livorno ha dimostrato grande compattezza, rimanendo in partita fino all’ultimo pallone. Coach Luca Angella, a fine partita, non nasconde qualche rammarico: “La sconfitta è meritata- dice-, soprattutto per l’approccio iniziale: abbiamo fatto esattamente il contrario di ciò che ci eravamo detti. Abbiamo concesso troppi canestri facili nel pitturato a una squadra molto fisica, la cui principale caratteristica è l’uno contro uno al ferro. Siamo stati distratti, poco concentrati e forse anche un po’ intimoriti da un ambiente che sapevamo sarebbe stato caldo, seppur molto sportivo. Inoltre, tirando poco più del 50% ai liberi — 11 errori su 24 tentativi — è chiaro che nei finali punto a punto, e ancor più dopo un supplementare, questo pesa. Però, alla fine, è tutto fieno in cascina per la nostra esperienza. Abbiamo vinto alcune partite in volata, oggi ne perdiamo una: ci può stare, soprattutto su un campo così difficile. Resta il rammarico perché, a 50 secondi dalla fine, eravamo avanti di cinque punti e avevamo rimesso in piedi la gara con grande sforzo. Peccato”.

Il tabellino So.Ve.Car: Pantosti 17, Carracoi, Simonetti 8, Costaglione 16, Bruno 8, Mori 21, Bernini Giu. 5, Serra 9, Leonardini, Bernini Gia. All. Angella. Ass. Nanninicini.

