Peter Pan Judo, doppio titolo regionale

Grande festa a Follonica per il club livornese: Francesco Noto e Nicholas Rapisarda conquistano il titolo regionale Esordienti A. Rapisarda vola anche alla finale nazionale del Trofeo Coni 2026 rappresentando la Toscana

Una giornata da incorniciare, i giovanissimi atleti Francesco Noto e Nicholas Rapisarda del.Peter Pan asd, nella giornata di domenica 21 Giugno 2026 a Follonica (LI), si sono aggiudicati, nelle rispettive categorie di peso, il titolo di Campioni Regionali 2026 Esordienti A. Inoltre, la straordinaria prestazione di Nicholas ha impreziosito ulteriormente la giornata, il giovane judoka ha strappato il pass per la prestigiosa fase Nazionale del Trofeo CONI 2026, che si svolgerà a Bari dal 04 al 07 Ottobre 2026, e avrà l’onore di difendere i colori regionali, rappresentando ufficialmente la Toscana nella competizione Nazionale a squadre. Un traguardo che si inserisce in una striscia positiva di successi per il club, infatti Rapisarda è il quarto judoka della scuderia a raggiungere la qualificazione per il Trofeo CONI, raccogliendo il testimone in primis da Claudiu Tutuianu (qualificato nel 2023), poi da Noemi Luna Giari (nel 2024) e infine da Mariam Tchrelashvili (nel 2025). Immensa è la soddisfazione dell’intero Dojo. Lo staff tecnico ha espresso il più profondo Orgoglio, rivolgendo un plauso speciale non solo ai vincitori, ma a TUTTI gli Atleti del Peter Pan Judo per l’impegno, lo spirito di sacrificio ma soprattutto per l’immensa passione dimostrata quotidianamente durante gli allenamenti sul tatami continuando gli allenamenti anche nel mese di luglio.

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