Pioggia di medaglie per la Polisportiva La Rosa alla Coppa Italia

Ottimi risultati per le cinque atlete livornesi impegnate a Bologna nella competizione nazionale e internazionale di pattinaggio artistico nella specialità degli obbligatori. Agata Bertini e Noemi Giommi conquistano il gradino più alto del podio, Gemma Bastrei è seconda e Ludovica Mazzola terza. Quarto posto per Nicole Denaro

Si sono concluse le tre intense giornate dedicate alla Coppa Italia Golden e Silver di pattinaggio artistico a rotelle, interamente riservate alla specialità degli obbligatori. Sulla pista della competizione nazionale e internazionale, grazie al patrocinio della World Skate Europe che ha permesso l’ accesso alla gara a club stranieri applicando le regole internazionali, nella città di Bologna, presso la società ASD polisportiva Spring Pattinaggio, hanno ospitato quasi duecento atleti che si sono sfidati a colpi di precisione millimetrica e altissimo livello tecnico. Tra di loro, i cinque portacolori della Polisportiva La Rosa Livorno hanno brillato particolarmente, regalando alla società una straordinaria collezione di podi e piazzamenti di rilievo.

Le giovani promesse livornesi hanno dimostrato grande determinazione, dominando le rispettive categorie:

Agata Bertini (categoria Esordienti Regionali) non ha tradito le aspettative della vigilia, sfoderando una prestazione impeccabile che le è valsa una meritatissima medaglia d’oro.

Noemi Giommi (categoria Allievi B) ha letteralmente conquistato la giuria con una prova magistrale, salendo sul gradino più alto del podio e mettendosi al collo un altro splendido oro.

Gemma Bastrei (categoria Allievi A) si è resa protagonista di una bellissima gara, conquistando un lucente e meritato argento.

Ludovica Mazzola (categoria Giovanissimi B) ha confermato tutto il suo talento artigliando una preziosa medaglia di bronzo.

Nicole Denaro (categoria Allievi Regionali A) ha sfiorato il podio per un soffio, chiudendo la competizione con un ottimo e applauditissimo quarto posto.

Dietro a questi eccezionali risultati di squadra c’è il grande lavoro di uno staff tecnico di primo livello. Le atlete sono state guidate e sostenute a bordo pista dal tecnico Cinzia Savi, dopo aver affrontato una preparazione meticolosa sotto l’attenta supervisione del Tecnico Federale Laura Ferretti. Una sinergia perfetta che proietta la Polisportiva La Rosa sempre più in alto nel panorama del pattinaggio nazionale.

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