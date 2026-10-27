Premiato il maestro Fasulo per i suoi 40 anni di attività

Consegnato un riconoscimento al maestro di arti marziali in occasione dei 50 anni dalla fondazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il maestro livornese Alessandro Fasulo, insegnante all’Accademia dello Sport di Livorno e presidente del Comitato provinciale CSEN, è stato premiato il 24 ottobre 2026 al Teatro Italia di Roma, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dalla fondazione del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e primo ente di questo tipo in Italia. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente nazionale del CSEN, professor Francesco Proietti, per i 40 anni di attività come dirigente e tecnico, dedicati alla diffusione dello sport e, in particolare, delle arti marziali: karate, judo e ju jitsu. Maestro di karate, judo e ju jitsu e istruttore di kendo, Fasulo rappresenta una figura di riferimento nel panorama sportivo livornese. Attualmente detiene il prestigioso grado di 9° dan di karate. In passato è stato capitano della nazionale italiana al primo Campionato del mondo disputato a Tokyo. Fasulo ricopre inoltre il ruolo di responsabile nazionale di autodifesa di polizia CSEN, proseguendo il proprio impegno nella diffusione e nell’insegnamento delle discipline marziali.

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