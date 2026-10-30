Presentata la Livorno Half Marathon, già oltre 800 iscritti

Il percorso attraverserà il centro, i viali a mare, l'Accademia Navale e il Cantiere Benetti. Entrambe le gare, Half Marathon e Stralivorno, si svolgeranno su percorsi pianeggianti, accessibili anche a persone con disabilità in carrozzina. E proprio un gruppo di giovani in carrozzina sarà quest'anno in prima fila

È arrivata alla nona edizione la “Benetti Livorno Half Marathon“, la competizione più attesa della stagione podistica livornese, erede della gloriosa Maratona Città di Livorno. La manifestazione si svolgerà domenica 8 novembre e sarà, come sempre, organizzata dall’Asd Livorno Marathon con Comune di Livorno e Uisp, il patrocinio del Coni e la sponsorizzazione principale dei Cantieri Benetti. Fondamentale la collaborazione, il supporto e la presenza della Polizia Municipale, dell’Accademia Navale, della Brigata Folgore, della Questura, della Guardia di Finanza e di tutte le altre forze dell’ordine, il contributo di Olt Offshore Lng Toscana insieme a tanti altri sponsor tra i quali Tecnocasa, del Radio Club Fides e di tutte le Associazioni della Protezione civile, di Svs, Misericordia, Croce Rossa, di Telethon, della sezione ad indirizzo sportivo del Liceo scientifico Enriques e di tanti volontari. Domenica 8 novembre la partenza è prevista alle ore 9 da via dei Pensieri (cancelli curva sud dello stadio). La Half Marathon si svolgerà lungo un percorso cittadino (di 21,097 km come prevedono i regolamenti per questo tipo di competizione) che attraverserà il centro storico e soprattutto i viali a mare, e che anche quest’anno prevede l’emozionante attraversamento dell’Accademia Navale (accompagnati dalle note della Fanfara dell’Accademia) e del Cantiere Benetti. Un percorso molto articolato, impegnativo per organizzatori, volontari e Polizia Municipale (in tutto almeno 200 persone coinvolte), ma sicuramente in grado di dare soddisfazioni ad atleti e spettatori e regalare momenti di bellezza. In piazza Grande si terrà un mercatino dedicato alla manifestazione, e altre iniziative sono previste lungo il percorso, per rendere più interessante la partecipazione degli atleti e degli accompagnatori. Insieme alla Livorno Half Marathon, domenica 8 novembre è prevista, con partenza unica alle ore 9, la Stralivorno di km 10 pensata per i non agonisti. Entrambe le gare si svolgeranno su percorsi pianeggianti, accessibili anche a persone con disabilità in carrozzina. E proprio un gruppo di giovani in carrozzina sarà quest’anno in prima fila, grazie ai volontari di “Passiamo anche noi” e il gruppo “Maratonando” che presteranno gambe e braccia agli atleti speciali per “spingerli” lungo tutto il percorso della mezza maratona. Parteciperà Marinella Satta, giocatrice di basket fino alla serie B con la Michelin Torino stagione 73/74, passata poi all’atletica fino ad arrivare al Guinness World Record della maratona palleggiando ininterrottamente con una palla, cosa che aveva già fatto nel 2013 e 2018 alla maratona di New York. Le medaglie della Half Marathon quest’anno sono state disegnate gratuitamente dal grafico Franco Barbinì. Il Comitato organizzatore, “capitanato” da Franco Meini, storico animatore della ASD Livorno Marathon, insieme ad Ornella Forti, Luca Mencacci e Giuseppe Russo fa sapere che sono già più 800 gli iscritti anche se la maggior parte lo farà la prossima settimana.

Come iscriversi

La partecipazione alla Half Marathon ha un costo di 30 euro, il contributo di iscrizione alla Stralivorno è di 10 euro. Iscrizioni entro la mezzanotte di giovedì 5 novembre (sul sito www.maratonadilivorno.it sono indicate tutte le modalità) oppure sabato e domenica mattina al PalaCosmelli di via Allende, dove avrà sede l’Expo della manifestazione. È possibile contattare gli organizzatori: cell. 338 956 3043 (Franco Meini), e-mail: [email protected].

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