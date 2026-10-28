Presentato l’autobus dedicato alla Pielle

Foto Novi

Il presidente Farneti: “Una condivisione importante di valori che contribuisce a unire una comunità”. Leporatti, di Autolinee Toscane: “Puntiamo a incentivare una mobilità pubblica sempre più sostenibile e a sostenere una squadra che rafforza il senso di appartenenza alla città”. L’intesa fra at e la società sportiva prevede anche pendini a bordo e sconti sulle partite casalinghe per gli abbonati al trasporto pubblico

Un bus del trasporto pubblico coi colori della Pielle. È questa la nuova tappa della collaborazione di at-autolinee toscane con la storica società di pallacanestro di Livorno. L’autobus è stato presentato davanti alla sede del Comune di Livorno alla presenza del sindaco Luca Salvetti. “La collaborazione di Autolinee Toscane con un prezzo importante del mondo sportivo livornese conferma il fatto che l’azienda è sempre più integrata nella vita della città, e questo è un dato che fa bene al trasporto pubblico” commenta l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello. Presenti per la società sportiva Pielle i dirigenti Elena Spinelli e Giulia Perni e gli atleti Antonio Gallo, Michele Ebeling e Brian Sacchetti. Presenti per at il capo della sede operativa di Livorno Simone Talamucci e il responsabile area Brand & Community per il dipartimento nord Riccardo Nannipieri. Con la nuova intesa fra at-autolinee toscane e Pielle Livorno, l’azienda di trasporto pubblico su gomma che dal novembre del 2021 gestisce il tpl in Toscana, conferma il proprio sostegno al mondo dello sport e, in particolare, alle realtà che rappresentano un punto di riferimento per le comunità del territorio. Infatti, oltre al bus presentato oggi, l’intesa fra at e Pielle prevede pendini collocati a bordo degli autobus. Mentre Pielle Livorno, a sua volta, offre sconti sui biglietti delle partite casalinghe a tutti gli abbonati al servizio di trasporto pubblico. “In questo modo – dichiara Leporatti Arzachena, responsabile Area Brand & Community di at – anche grazie a questa intesa puntiamo a incentivare una mobilità pubblica sempre più sostenibile e nello stesso tempo sostenere una società e una squadra che, attraverso lo sport, contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza alla città e alla comunità di Livorno”. “Per la nostra società sportiva è molto importante vedere i propri storici colori girare per tutte le strade di Livorno grazie al bus di at. È una ulteriore prova della bontà dell’intesa sottoscritta con at e che si basa su una condivisione importante di valori di due realtà, una sportiva e una di trasporto, che in modi diversi però contribuiscono a unire una comunità” commenta Francesco Farneti, Presidente della Pielle Livorno. Infine Giulia Perni, direttore editoriale di Sillabe ed Elena Spinelli, vicepresidente della Pielle Livorno: “Siamo orgogliose di questa collaborazione, che per la prima volta ci vede al fianco di Autolinee Toscane. È un’opportunità per incentivare le persone a utilizzare il trasporto pubblico, unendo il divertimento e la passione per lo sport al rispetto dell’ambiente e alla tutela della nostra città. Grazie a questa iniziativa sarà possibile usufruire di agevolazioni legate al servizio di Autolinee Toscane e ottenere uno sconto per assistere alle partite. Un progetto che mette insieme sport, mobilità sostenibile e rispetto del territorio, promuovendo un’idea di bene comune”.

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