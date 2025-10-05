Primo derby toscano per la Verodol Cbd Pielle Livorno

L'appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre alle ore 18:00, i biancoblù affronteranno il Dany Basket Quarrata

Verodol Cbd Pielle Livorno si prepara ad affrontare il primo derby toscano dell’anno. L’appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre alle ore 18:00, ancora una volta sul parquet amico del Pala Macchia, dove i biancoblù affronteranno il Dany Basket Quarrata, formazione neopromossa ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato. La squadra pistoiese, arriva infatti da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali sul campo di Latina (84-77). Guidata da coach Alberto Tonfoni, Quarrata si presenta come un gruppo giovane e ambizioso, costruito per disputare un campionato di buon livello. A fare da guida è il capitano Federico Regoli, affiancato da talenti emergenti come Simone Angelucci (top scorer contro Latina con 21 punti), Nicola Calabrese, autore di ottime percentuali dal campo nelle prime uscite stagionali, e Tommaso Molteni. Tra gli innesti estivi spicca il nome di Tommaso De Gregori, centro ex Ravenna con 12 punti di media e un’ottima performance ai tiri liberi nelle prime due partite. Una squadra, la Dany, che cattura una media di 32 rimbalzi a partita, dimostrando solidità sotto le plance, e che si distingue anche per il numero elevato di palle recuperate, segnale di una difesa aggressiva e attenta. In casa Pielle, resta da valutare la presenza di Denis Alibegovic, che ha ripreso ad inizio settimana il percorso di riatletizzazione. Il suo esordio ufficiale in maglia biancoblù potrebbe avvenire proprio sul pitturato di via dell’Allende, in una gara che si preannuncia intensa e dal grande valore emotivo.

