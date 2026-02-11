Risultati di prestigio per Tomei alla gara internazionale di Torino

Un bilancio decisamente positivo che conferma il buon inizio di stagione per il gruppo Tomei. La preparazione prosegue ora allo Scolmatore d’Arno

Ottimi segnali arrivano dalla gara internazionale Inverno sul Po, disputata a Torino, dove gli atleti Tomei si sono messi in grande evidenza confermando l’eccellente stato di forma a inizio stagione. A brillare su tutti è stata la prestazione di Diego Caruso e Riccardo De Girolamo Vitolo, selezionati nell’equipaggio italiano dell’otto Under 19. I due giovani atleti non hanno tradito le attese, centrando il primo posto e confermando il pronostico della vigilia. Risultati di spicco anche nel settore master grazie a Claudio Ceccani, che ha conquistato il primo posto il sabato nel singolo Master F e un secondo posto la domenica nell’otto Master misto con i Canottieri La Pescara. Un risultato che sottolinea ancora una volta come Cecconi si confermi tra i canottieri master più competitivi del panorama nazionale. Nell’otto misto con Limite, buon piazzamento con l’ottavo posto per Christian Lari e Leonardo D’Alessio, mentre nel quattro di coppia Allievi C arriva un eccellente secondo posto per Atena Agamennoni, in equipaggio con la Regione Toscana, e un settimo posto per Noemi Lari nel misto targato Canottieri D’Aloja. Ancora nel settore giovanile, spicca la vittoria di Adele Ceccatelli nel doppio Cadetti femminile, sempre in equipaggio con la Regione Toscana. Ottimo anche il secondo posto di Mattia Vannucci nell’otto Cadetti regionale, così come il secondo posto di Massimo Mariotti nel doppio misto Cadetti, in collaborazione con la Canottieri D’Aloja. Un bilancio decisamente positivo che conferma il buon inizio di stagione per il gruppo Tomei. La preparazione prosegue ora allo Scolmatore d’Arno, con l’obiettivo di continuare a crescere e farsi trovare pronti ai prossimi appuntamenti agonistici.

