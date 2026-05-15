Roggi e Carpané nuovi maestri di difesa personale

Gli insegnanti tecnici della Kodokan Sport Club hanno ottenuto al Centro Olimpico di Ostia il prestigioso titolo federale di Maestro di Difesa Personale MGA-Fijlkam. Un percorso tra tecniche di autodifesa, preparazione mentale e gestione delle situazioni di rischio

Ulteriore traguardo per gli insegnanti tecnici David Roggi e Marino Carpané ella palestra Kodokan Sport Club di Livorno del DT Luca Aiello che nella scorsa settimana, presso il Centro Olimpico Pellicone di Ostia, hanno acquisito la prestigiosa qualifica di Maestro di Difesa Personale M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa) il settore specifico della Federazione Fijlkam dedicato alla Self Defence. Il lungo percorso di studio teorico/pratico, dipanatosi sugli aspetti legali (Legittima difesa), motivazioni psicologiche, prevenzione attiva, condizionamento fisico e reattività mentale sono stati l’essenza della preparazione dei Maestri MGA, entrambi già graduati, con cintura nera, nelle varie discipline marziali. L’applicazione difensiva per il controllo e contenimento dell’aggressore, con tecniche di immediata fruizione, simulate in ambienti aperti, chiusi, ristretti, l’utilizzo di attrezzi di fortuna per fronteggiare il pericolo aggressione, sono alcuni degli elementi affrontati nelle varie sessioni di studio. Il Maestro Roggi David ha una lunga esperienza nel campo delle arti marziali e sport da combattimento essendo insegnante Fijlkam di judo, ju jitsu, lotta e già di MMA mentre Carpenè Marino ha maturato un profittevole percorso tecnico nella disciplina del Ju Jitsu. Da anni collaborano nella Palestra Kodokan Sport Club di Livorno e divulgano la disciplina con lezioni e stage tematici, aperti alle persone che desiderano acquisire capacità tecniche, con un taglio decisamente pratico, fruibile in caso di aggressione “per strada” e la reattività, anche mentale, che è condizione necessaria per migliorare la propria autostima. “Abbiamo affrontato, con la necessaria motivazione, un lungo cammino di studio ed esperienza nella Sicurezza personale che naturalmente andrà coltivato insieme ai nostri allievi in palestra ma anche all’aperto, simulando situazioni realistiche e al di fuori della confort zone – afferma M° David Roggi – Vogliamo ringraziare il DT Luca Aiello e lo staff della palestra Kodokan per aver creduto nel progetto della Difesa Personale MGA con lo scopo di divulgare l’utilità di una Self Defence consapevole, reale ed efficace proposta dalla federazione Fijlkam”.

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