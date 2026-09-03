Romito Swim Race da record: oltre 600 iscritti alla 7ª edizione

Sabato 5 e domenica 6 settembre la costa livornese torna protagonista del nuoto in acque libere con le gare del miglio marino, dei 5 chilometri e degli 800 metri. L’evento unisce sport, mare e solidarietà con il 2° Memorial Debora Ramalli

La Romito Swim Race si prepara a celebrare la sua 7ª edizione, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre lungo la costa livornese, con un risultato che segna un nuovo primato per la manifestazione: oltre 600 atleti iscritti, record assoluto di partecipazione. Un dato che conferma la Romito Swim Race tra le manifestazioni di nuoto in acque libere più importanti a livello nazionale e tra quelle con la maggiore affluenza sul versante tirrenico. Il cuore dell’evento sarà ancora una volta Quercianella, con il Circolo Velico di Quercianella come punto di riferimento per atleti, organizzazione e pubblico. Nella giornata di sabato 5 settembre si svolgerà la gara del miglio marino, aperta sia agli agonisti sia agli amatori, nello specchio d’acqua antistante Quercianella. La competizione sarà visibile dal lungomare, dalla zona del Circolo Velico e dai principali punti panoramici affacciati sulla costa. La giornata di domenica 6 settembre sarà invece caratterizzata dalla spettacolare gara agonistica dei 5 km lungo il Romito, disputata in linea, con partenza dal Maroccone e arrivo al Circolo Velico di Quercianella.

Il percorso permetterà al pubblico di seguire diversi momenti della gara dai punti panoramici lungo la costa, in particolare dal Maroccone, dalla zona di Calignaia e naturalmente dall’arrivo a Quercianella. Nel pomeriggio di domenica si svolgerà la gara amatoriale degli 800 metri, giunta alla sua seconda edizione e dedicata alla memoria dell’allenatrice Debora Ramalli. Si ricorda inoltre che l’intero incasso della gara degli 800 metri della domenica pomeriggio, 2° Memorial Debora Ramalli, sarà devoluto in beneficenza all’associazione Cambio di Passo di Pisa. Alla manifestazione prenderanno parte anche atleti appartenenti alle Forze Armate, inseriti nel circuito Commander, contribuendo ad arricchire ulteriormente il valore sportivo dell’evento. Importante anche il sostegno alla solidarietà: OLT e i partner della manifestazione destineranno un contributo a due realtà impegnate nel sostegno alle persone con disabilità, nell’autonomia e nella ricerca: In Associazione Aps di Livorno e il Centro Clinico NeMO Roma. Fondamentale, come ogni anno, il lavoro degli organizzatori del DLF Nuoto Livorno e il supporto delle numerose realtà che collaborano alla riuscita della manifestazione: CNQ, Croce Rossa, FISA, i giudici federali della Federazione Italiana Nuoto, Bertrand in qualità di sponsor tecnico e i numerosi sponsor e partner che contribuiscono con gadget, premi e sostegno organizzativo. La Romito Swim Race si svolgerà con il patrocinio del Comune di Livorno, confermandosi come un appuntamento capace di unire sport, mare, territorio, memoria e solidarietà, valorizzando uno dei tratti più suggestivi della costa livornese.

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