Salt Lake City, Bertini da applausi: bronzo in Coppa del Mondo di sciabola

Bertini mostra la medaglia vinta a Salt Lake City in una foto targata BIZZI TEAM

Lo sciabolatore livornese del Fides conquista a soli 20 anni il primo podio tra i “big”. Battuti anche Szilagy e Gu, poi la semifinale contro Oh

C’è anche un cuore livornese che batte forte nella notte italiana della sciabola azzurra. Nella tappa di Coppa del Mondo di Salt Lake City, Cosimo Bertini regala all’Italia – e a Livorno – una splendida medaglia di bronzo nella gara maschile, centrando a soli vent’anni il primo podio internazionale tra i “big”. Un risultato di prestigio che si aggiunge al terzo posto conquistato nella prova femminile da Michela Battiston, per una doppia medaglia che conferma l’ottimo stato di salute della sciabola azzurra.

Per il livornese del Fides Livorno, campione mondiale in carica della categoria Giovani, è il miglior risultato in carriera nella Coppa del Mondo Assoluti, arrivato al termine di una gara condotta con personalità, talento e grande maturità tecnica.

Bertini show sulle pedane statunitensi – Reduce dalle qualificazioni del venerdì, il percorso di Cosimo Bertini è iniziato con il successo per 15-11 sul tunisino Ferjani, seguito dal 15-12 nel derby azzurro contro Matteo Neri. Il vero capolavoro arriva negli ottavi di finale, quando lo sciabolatore labronico firma un 15-14 in rimonta, all’ultima stoccata, contro il fuoriclasse ungherese Aron Szilagy, tre volte campione olimpico.

Il livornese non si ferma e nei quarti supera con autorità anche il coreano Bongil Gu (15-12), conquistando così la certezza del podio e il primo bronzo della carriera a livello assoluto. In semifinale Bertini si trova di fronte un altro nome di primissimo piano della scherma mondiale, il coreano Sanguk Oh, che si impone 15-5 e andrà poi a vincere la gara. Una sconfitta che non cancella quanto di straordinario mostrato dal giovane atleta del Fides.

Un bronzo che luccica e che certifica la crescita continua di Cosimo Bertini, già protagonista lo scorso dicembre nel Grand Prix di Orleans, dove aveva sfiorato l’ingresso nei migliori otto. A Salt Lake City arriva la consacrazione, sotto gli occhi della scherma mondiale.

Soddisfazione anche per il resto della spedizione azzurra, guidata dai commissari tecnici Andrea Aquili per il settore femminile e Andrea Terenzio per quello maschile, in vista delle gare a squadre in programma nelle prossime ore.

Tra gli altri italiani nella prova maschile: 23° Matteo Neri, 26° Pietro Torre, 29° Mattia Rea, 36° Leonardo Dreossi, 49° Marco Mastrullo, 50° Francesco Bonsanto, 58° Marco Stigliano e 61° Dario Cavaliere.

