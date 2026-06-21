Trofeo Benetti, una giornata di sport e commozione nel ricordo di Igor Protti

Prima del via e prima della finale due momenti di raccoglimento dedicati all’indimenticato campione amaranto. Conclusa la quarta edizione della manifestazione tra emozioni, fair play e grande partecipazione

Si è conclusa la quarta edizione del Trofeo Benetti – Memorial Dott. Paolo Vitelli, una manifestazione che ancora una volta ha saputo unire sport, valori, solidarietà e partecipazione, regalando ai presenti una giornata intensa e ricca di emozioni. Un’edizione particolarmente significativa, segnata dalla scomparsa di Igor Protti avvenuta il giorno precedente. Livorno si è risvegliata attraversata da un profondo sentimento di dolore e commozione, con l’appuntamento allo Stadio Armando Picchi per l’ultimo saluto a una delle figure più amate e rappresentative della storia sportiva cittadina. In questo contesto non è stato semplice dare il via alla manifestazione. L’organizzazione ha però scelto di onorare la memoria di Igor Protti nel modo più autentico possibile: ricordandolo con rispetto e partecipazione, ma anche continuando a vivere lo sport e quei valori di appartenenza, passione e correttezza che hanno caratterizzato la sua storia umana e sportiva. L’evento si è aperto con il ricordo affidato a Marco Braccini. Al termine del suo intervento, il minuto di silenzio osservato da atlete, dirigenti, tecnici e pubblico presente è stato seguito da un lungo e caloroso applauso, spontaneo e sentito, che ha unito simbolicamente tutte le squadre partecipanti e i presenti giunti da diverse parti d’Italia nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e nei valori che esso rappresenta. La manifestazione si è poi svolta regolarmente, offrendo partite di alto livello tecnico, entusiasmo e grande correttezza da parte di tutte le società partecipanti. Prima della finale tra Parma Calcio e Inter, un altro momento di grande intensità emotiva ha coinvolto il pubblico presente. L’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte di Maria Maddalena Adorni ha regalato un’atmosfera particolarmente suggestiva e toccante, seguita da un ulteriore minuto di silenzio dedicato a Igor Protti, osservato con profondo rispetto da tutto il campo sportivo. La finale, combattuta ed equilibrata, si è conclusa soltanto ai calci di rigore, premiando l’Inter al termine di una sfida di grande valore agonistico contro un eccellente Parma Calcio.

Classifica finale

1° Inter

2° Parma Calcio

3° AS Roma

4° Genoa CFC

5° Ternana Women

6° Lazio

7° Livorno Calcio Femminile

8° Spezia

Premi individuali

Miglior Giocatrice: Anna Biondi (Parma Calcio)

Miglior Portiere: Ada Balossi Restelli (Inter)

Capocannoniere: Elisa Paraboschi (Parma Calcio)

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