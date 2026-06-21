Trofeo Nazionale FISR, La Cigna Pattinaggio brilla con 11 medaglie

Quattro ori, cinque argenti e due bronzi per le giovani atlete livornesi al Trofeo Nazionale Giovani Promesse e Primi Passi. Ottimi risultati anche per le pattinatrici entrate nella Top 10

La settimana dal 6 al 14 giugno ha segnato un capitolo indimenticabile per le giovani atlete del Circolo Arci La Cigna Pattinaggio Livorno, che hanno calcato le piste del Trofeo Nazionale Giovani Promesse e Primi Passi FISR, tenutosi a Modena. L’evento, organizzato con maestria dal Junior Sacca, ha visto le nostre promettenti pattinatrici gareggiare con grinta e determinazione presso le rinomate strutture del Palamadiba e del Palaroller. I risultati ottenuti sono la testimonianza dell’impegno, della dedizione e del talento che queste atlete portano avanti con passione. La bacheca si è arricchita di ben 4 medaglie d’oro, 5 d’argento e 2 di bronzo, un traguardo straordinario che sottolinea la loro bravura. Le atlete che hanno conquistato l’oro sono: Greta Marinai, Alice Valentini, Francesca Pireddu e Michelle Manolio.A queste si aggiungono le medaglie d’argento conquistate da Sofia Notaristefano, Aurora Picchi, Aurora Pascuzzi, Chiara Sentelli ed Emma Frattolillo, e quelle di bronzo ottenute da Martina Freschi e Bianca Falleni.

Ma i successi non si fermano qui. Oltre alle medaglie, si è distinto anche un altro gruppo di atlete che, con ottimi piazzamenti di prestigio, si è classificato nella Top 10: Alessia Ricci, Eva Chinello, Linda Pagnini, Linda Raffaelli, Tessa Chiti, Bianca Salvadori, Diana Pirozzi, Anna Mengini, Giulia Rinaldi, Greta Pellegrini e Giorgia Perissinotto. Questo dimostra la qualità del nostro vivaio, con un gruppo di giovani pattinatrici, alcune delle quali alla prima esperienza nazionale. Grande la soddisfazione delle insegnanti Diletta Peralta, Alessia Cellini e Martina Blasizza, così come delle famiglie, che hanno assistito con orgoglio a ogni esibizione, consapevoli del duro lavoro e dei sacrifici che hanno portato a questi ottimi risultati. Da domani torneremo in pista più carichi di prima per affrontare i Campionati Nazionali UISP Formula UGA e Formula, che si svolgeranno a Calderara di Reno (Bologna) e a Massa.

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