Trofeo Primi Passi, brillano le giovani atlete della Polisportiva La Rosa Livorno

Ottimi risultati nelle fasi nazionali in corso a Modena: medaglie d’oro, d’argento e numerosi piazzamenti per le giovani pattinatrici livornesi, molte delle quali praticano il pattinaggio artistico soltanto da pochi mesi

Presso il Palaroller di Modena e, in contemporanea, al Palamadiba, continuano le fasi nazionali del Trofeo Primi Passi. La Polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con un buon numero di atlete in tutti i livelli e, principalmente, con bambine molto piccole. Per la classe 2020, livello A, Vinciguerra Viola ha conquistato la medaglia d’argento, conquistando la giuria per la sua simpatia ed eleganza ed esibendosi sulle note di Stitch. Al decimo posto si è classificata Crespi Aurora.

Per la classe 2019, Primi Passi C, Petri Agata ha conquistato la medaglia d’oro, dominando una gara molto agguerrita con le altre concorrenti. Mancosu Olivia ha conquistato la quinta posizione.

Per il livello D, sempre classe 2019, Talamanca Aurora ha vinto la medaglia d’argento.

Per la categoria Primi Passi C, anno 2018, Di Perna Cecilia ha conquistato la decima posizione.

Per la categoria 2018 B, Falciani Matilde ha ottenuto la quinta posizione e Cocchi Noemi la quattordicesima.

Per la categoria Primi Passi B 2017, Giusti Franca Stella ha vinto la medaglia d’argento, mentre Giannelli Greta ha conquistato la sesta posizione.

Per la categoria Primi Passi D 2017, Cuko Amina si è classificata al settimo posto.

Per la categoria 2016, Primi Passi A, Vestri Anna si è classificata all’ottava posizione e D’Agostino Miriam è arrivata al nono posto.

Per l’anno 2016, categoria Primi Passi B, Pirelli Alisia è arrivata tredicesima, Nesti Gaia quattordicesima e Gentini Emma quindicesima.

Per la categoria Primi Passi D, anno 2015, Toschi Gascon Amelia è arrivata al quattordicesimo posto.

Tutte queste atlete sono state accompagnate dai tecnici Giuliana Perfetti, Cinzia Savi e Letizia Tinghi, soddisfatte per i risultati ottenuti, in quanto quasi tutte queste bambine hanno iniziato a frequentare il pattinaggio artistico soltanto da pochi mesi ma, grazie all’impegno costante, hanno compiuto notevoli miglioramenti, tanto da poter partecipare al Trofeo nazionale Primi Passi. I loro impegni sportivi non sono ancora terminati e la preparazione prosegue per continuare a migliorare e partecipare ad altre competizioni. A tutte loro va quindi un grande in bocca al lupo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©