Una giornata di inclusione e amicizia fra Empoli For Special e Arlecchino Sport

Al centro sportivo di Monteboro il match amichevole si chiude in parità. Rinnovato il gemellaggio tra le due società e grande festa nel terzo tempo condiviso da atleti, tecnici e dirigenti

Una giornata indimenticabile vissuta all’insegna dell’inclusione e del vero spirito sportivo. I ragazzi dell’Arlecchino Sport di Livorno sono stati ospiti dell’Empoli Calcio per un emozionante match amichevole contro l’Empoli For Special. L’accoglienza della società azzurra nel centro sportivo di Monteboro è stata straordinariamente calorosa, dando il via a un pomeriggio di puro divertimento. Sul terreno di gioco le due squadre si sono affrontate a viso aperto, esprimendo un ottimo calcio e chiudendo la sfida con un perfetto pareggio. L’intervallo tra il primo e il secondo tempo ha regalato il momento più istituzionale e toccante della giornata: il rinnovo ufficiale del gemellaggio tra l’Arlecchino Sport e l’Empoli Calcio, a conferma di un legame solido che dura nel tempo. Al triplice fischio, dopo le docce, la festa è continuata fuori dal campo. Atleti, staff e dirigenti si sono ritrovati per un terzo tempo a tavola mangiando tutti insieme. Un momento conviviale che ha siglato, ancora una volta, i valori di amicizia, condivisione e rispetto reciproco che uniscono profondamente queste due splendide realtà sportive. Un ringraziamento speciale va ad Alessia Puccini di Empoli for Charity, per la splendida accoglienza di sempre e per la straordinaria capacità organizzativa dimostrata nel dare vita a questi eventi. Un sentito grazie anche a Danilo Oppedisano, legato a noi da una profonda e sincera amicizia, per il costante impegno nel coinvolgere sempre la nostra squadra in tantissime e lodevoli iniziative.

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