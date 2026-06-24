Zen Club, secondo posto alla 48ª Coppa Zen di ju jitsu

Gli atleti livornesi, organizzatori della manifestazione nazionale, chiudono alle spalle dell’Evolution Mondovì. Ottimi risultati soprattutto tra i più giovani. Archiviata la Coppa Zen, il club si prepara a un’estate ricca di appuntamenti

Secondo posto dello Zen club al torneo nazionale di ju jitsu interstile che si è svolto al palasport della Bastia. Gli atleti livornesi, organizzatori della 48esima edizione della Coppa Zen, hanno confermato i risultati ottenuti durante tutto l’anno sportivo. Non sono riusciti a bloccare il fortissimo team Evolution di Mondovì, Cuneo che ha dominato in questa stagione. Il secondo posto premia comunque il gruppo livornese che si è distinto nelle categorie dei più giovani. Per una serie di eventi sfortunati, il team dei Master e cinture nere si è dovuto presentare anche a Livorno in forma rimaneggiata. Malgrado le grandi prove di elementi di spicco come Sara Anzovino che si è imposta nella sua categoria, non si è potuti arrivare alla conquista del trofeo che è partito per il Piemonte. La gara prevedeva diverse specialità, dal kata individuale e a coppie, ai demo team, percorsi tecnici e combattimento a terra. In totale ben 502 competizione che sono state portate a termine da un valido team arbitrale in pochissime ore. Mentre va in archivio anche questa edizione della Coppa Zen (svolta in collaborazione con Stefanini caffè, estetista Giachini, MbCartoleria, Saba bevande) lo Zen club è pronta ad una estate di grandi impegni, dalla Notte bianca dello sport ad Effetto Venezia, la partecipazione a Miss Livorno.

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