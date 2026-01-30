Amaranto protagonisti indoor: titoli, record e piazzamenti di prestigio in tutta Italia

Dalla marcia olimpica allo sprint, passando per ostacoli, mezzofondo e concorsi: risultati di spessore, primati personali e affermazioni regionali certificano un momento di grande vitalità in vista delle sfide decisive della stagione

Weekend denso di risultati al coperto per i colori amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno in vista di un febbraio caldissimo.

La prima grande prestazione arriva da Sofia Fiorini che conquista il primo titolo italiano assoluto ad Acquaviva delle Fonti a Bari, poi il titolo toscano di Anna Simonini e 2 record e Luzzi.

Ad Acquaviva delle Fonti a Bari Sofia Fiorini conquista il titolo italiano assoluto nella nuova gara olimpica, la maratona di marcia, sbaragliando la concorrenza con il crono di 3h27’19, ricevendo i complimenti del Commissario tecnico della nazionale Pro Antonio La Torre (in foto con Fiorini) e aprendosi un varco verso i Campionati Mondiali di Brasilia nel mese di aprile.

Al maschile quinta piazza per Gianluca Picchiottino con 3h22’33 dopo una gara di testa. Tra gli allievi nei 10 km 49’54 ottima prova per data-end=”919″>Giacomo Traina e un buon 50’42 per Claudio Mercaldo, mentre al femminile Aurora Dominici, con maglia Costa Etrusca, chiude con 55’47.

Al coperto si parte dallo sprint dove Romeo Monaci, fresco del primato toscano, fa la sua prima esperienza internazionale a Lione nei 60 m correndo in 6″80, non lontano dal suo fresco record.

Ad Ancona, nei 60 m, Lucrezia Conti si migliora a 7″68 dimostrando di essere tornata in ottime condizioni. Triplo impegno per Emanuele Colloca, che corre prima un gran primato nei 400 m di Ancona in 48″74, poi 22″40 nei 200 m e infine 7″14 nei 60 m.

Nei 60 ostacoli si conferma Elisa Fossatelli con 8″44; nei concorsi 16,01 m nel peso per Tommaso Russo, alla ricerca di una continuità in pedana. Samuele Zanti ad Ancona fa suo il record societario sui 1.500 m con 3’55″84.

A Modena Davide Felicetti corre in 7″15 e Gaia Batti chiude con 7″81, per poi correre anche a Carrara i 50 m in 6″85, mentre nei 50 m Giampaolo Ippolito ferma i cronometri a 6″32.

Sempre a Carrara Anna Simonini esordisce nei 50 ostacoli con 7″63 conquistando il titolo toscano. Nei 50 ostacoli allievi Mattia Pellegrinetti conclude in 7″39, Federico Quinti fa 7″50, mentre Elia Francesco Luzzi fa suo il titolo toscano Promesse nei 1.500 m con 4’16″28.

Sempre a Modena bruttissimo esordio nei 60 ostacoli per Adam Gouem, che chiude la batteria con l’ottimo tempo di 8″39 ma purtroppo in finale si rompe il tendine d’Achille e viene immediatamente operato a Forlì: per lui un augurio di pronta guarigione.

A Padova Lorenzo Candiotto nell’asta si ferma a 4,65 m, stagionale invece per Diletta Vitali con 3,50 m e Beatrice De Crescenzo salta prima 3,30 m e poi 3,10 m a Parma. Nel mezzofondo record toscano per il neo amaranto Niccolò Galimi nei 1.000 m di Padova con 2’23″37.

A Torino Mirco Fragola migliora il suo primato personale nei 60 m in 6″93, Annalisa Pastore chiude con 8″34 e 9″67 sui 60 ostacoli, 7″63 invece per l’aviera Ilaria Accame al suo esordio indoor.

Nell’asta a Firenze 3,75 m per Federico Martelli, seguito da Cesare Caschili con 3,40 m. Gran prova di Miriam Nanuti nell’alto che arriva a quota 1,65 m, mentre al maschile Fabio Ciabatti fa 1,84 m e Ruben Soana 1,59 m. Nel lungo 6,43 m per Giovanni Monelli, primato per Gabriele Giannetti con 5,84 m, mentre Michael Noya si ferma a 4,83 m.

Nel cross a Policiano 4° posto regionale per la giovane della Costa Etrusca Emma Salvini sui 3 km con 12″15, mentre al maschile Elia Luzzi chiude con 11″07 e Alessandro Focacci fa 12″21.

