Ancora ippon e carattere: Rendoki Dojo Judo Livorno sul podio a Carmignano

La formazione livornese chiude il 2025 con un brillante terzo posto societario al Torneo “Judo sotto l’albero”, impreziosito da dodici medaglie e da una prestazione corale che conferma il valore del lavoro svolto in palestra

Ancora una volta è il segno della determinazione e della qualità tecnica. Il Rendoki Dojo Judo Livorno conclude il 2025 nel migliore dei modi conquistando il terzo posto a squadre alla VI edizione del Torneo “Judo sotto l’albero”, andato in scena a Carmignano (Prato).

La compagine labronica, guidata dal Maestro Alessio Vecchio e allenata insieme a Eleonora Rotini, con il prezioso supporto dei judoka data-end=”897″>Andrea Vecchio e Diego Catania, si è distinta nel panorama del judo toscano grazie a una prova di grande solidità e spirito di squadra.

Il bilancio finale parla chiaro: terza società classificata e dodici medaglie complessive, frutto di prestazioni convincenti in tutte le categorie. Nel dettaglio, il Rendoki Dojo ha messo in bacheca quattro ori, tre argenti e data-end=”1283″>cinque bronzi, confermando la crescita del gruppo e l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Mia Persich, Mattia Squillaro, Sole Biasci e Luca Guarguaglini, protagonisti di percorsi impeccabili. Medaglia d’argento per Olimpia Tani, Ivan Guarguaglini e data-start=”1607″ data-end=”1626″>Nicolò Razzauti, mentre il bronzo è andato a Enrico Paci, Sofia Tocchini, Valentino Foresi, Marco Lucchesi e Amedeo Lazzerini.

Un risultato che certifica la forza di un gruppo affiatato e competitivo, capace di farsi valere anche negli appuntamenti più partecipati. Il Rendoki Dojo Judo Livorno saluta così il 2025 con un altro podio prestigioso, guardando al futuro con entusiasmo e ambizione.

