Andy Diaz e Marwa Bouzayani in finale alla Diamond League di Bruxelles
Neanche il tempo di finire i Giochi del Mediterraneo ed eccoci pronti per la finale di Diamond League in programma il 4 e 5 settembre a Bruxells
Neanche il tempo di finire i Giochi del Mediterraneo ed eccoci pronti per la finale di Diamond League in programma il 4 e 5 settembre a Bruxells dove hanno raggiunto la qualificazione quattro italiani Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso e Larissa Iapichino oltre al nostro Andy Diaz e alla neo amaranta Marwa Bouzayani.
I due atleti amaranto sono in corsa per il “diamante” grazie ai loro grandi risultati durante tutta la stagione, Andy con il suo titolo europeo, titolo mondiale indoor e miglior prestazione mondiale con 18,15 alla ricerca del primato mondiale e già vincitore di tre “diamanti” nel 2022,2023 e 2025 e Marwa Bouzayani, leader in Diamond League, fresca campionessa ai Giochi del Mediterraneo che quest’anno ha portato il suo record nei 3000 siepi a 8’54”32.
Gli atleti potranno essere seguiti su Rai Sport e Sky Sport Arena, Marwa gareggerà venerdì 4 alle 20,23 e Andy sabato 5 alle 19,23, due momenti per seguire la grande atletica con la presenza dei nostri due atleti top.
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