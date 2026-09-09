Andy Diaz, quarto diamante in carriera. Marwa Bouzayani quarta nella finale di Diamond League

Grandi risultati a Bruxelles nella finale della Diamond League di atletica leggera dove i colori amaranto erano rappresentati da Andy Diaz e Marwa Bouzayani

Grandi risultati a Bruxelles nella finale della Diamond League di atletica leggera dove i colori amaranto erano rappresentati da Andy Diaz e Marwa Bouzayani. Le finali hanno visto una grande gara di 3000 siepi, la più tecnicamente rilevante mai disputata al mondo con ben cinque atlete sotto i 9 minuti e che ha visto l’amaranto Marwa giungere al quarto posto con il tempo di 8’57”02, prestazione molto vicina al suo record personale, forse il fatto di avere svolto e vinto i Giochi del Mediterraneo sono pochi giorni prima può avere influito sul rendimento della gara che comunque rimane un grande risultato per una stagione importante in attesa di ricaricare le pile per un 2027 che presto inizierà con il cross.

Non delude, come sempre, Andy il quale piazza al primo salto la sua migliore misura di 17, 74 “ammazzando” di fatto la gara dove il solo Pichardo ha cercato di contrastare la conquista del quarto diamante, unico atleta italiano ad ottenere una così longevità di primati.

Ora un periodo di meritato riposo divertendosi anche con la trasmissione “Ballando con le stelle” dove sicuramente sarà un protagonista grazie alla sua simpatia.

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