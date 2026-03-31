Arlecchino Sport Livorno 2.0 domina e chiude primo: ora i playoff per sognare Coverciano

La squadra labronica chiude imbattuta il campionato DCPS FIGC dell’Emilia Romagna e si prepara alla semifinale dell’11 aprile a Noceto contro la Reggiana

Si chiude nel migliore dei modi la regular season per l’Arlecchino Sport Livorno 2.0, formazione di calcio a 7 paralimpico impegnata nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. La squadra guidata dal mister Matteo Salvini ha infatti conquistato il primo posto nel campionato dell’Emilia Romagna, chiudendo davanti a Modena, Bologna, Reggiana e Piacenza.

Determinante l’ultimo concentramento, disputato sabato 28 marzo, in cui i livornesi hanno fatto percorso netto: 3-0 contro Modena, 2-0 contro Bologna e 2-0 contro Piacenza. Successi che hanno certificato il primato in classifica e soprattutto confermato l’imbattibilità stagionale, con tre pareggi all’attivo ma nessuna sconfitta.

“Per ora il primo obiettivo è raggiunto – spiega Salvini – I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano per conquistare la vetta e ce l’hanno fatta. Adesso però vogliamo arrivare a Coverciano”.

Il prossimo appuntamento sarà infatti quello decisivo: i playoff, in programma l’11 aprile a Noceto. In semifinale Arlecchino affronterà la Reggiana, quarta classificata, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno seconda e terza. Le due finaliste staccheranno il pass per le finali nazionali di Coverciano, in programma il 17 e 18 maggio.

Un traguardo alla portata di un gruppo che, oltre ai risultati, ha dimostrato solidità e continuità durante tutta la stagione, iniziata lo scorso ottobre e portata avanti senza cambiamenti nella rosa.

Sul campo, protagonisti anche i marcatori dell’ultimo turno: Perrone, autentico bomber di giornata, insieme a Cordano e Orsini contro Modena; ancora Perrone e Cordano contro Bologna; quindi Peruzzi e Cordano nella sfida con Piacenza.

Numeri e prestazioni che raccontano una squadra compatta, capace anche di essere l’unica a segnare al Modena durante il campionato. Adesso arriva il momento più importante: novanta minuti per conquistare la finale e continuare a inseguire il sogno chiamato Coverciano.

La rosa dei giocatori: Brunero Brega 66, Marco Palumbo 1, Matteo Cappelli 30, Francesco Perrone 22, Luca Cantini 3, Sonny Peruzzi 15, Lorenzo Bilanci 14, Simone Luciano 24, Fabio Paternoster 9, Nicolas Gandolfo 10, Mattia Cordano 11, Emanuele Orsini 19, Angelo Merlino 7, Marco Fancelli 8, Andrea Fazzari, Leonardo Greco, Antonino Rossella, Maya Lombardi.

Lo staff: Presidente: Natascia Lombardi. Dirigenti: Susanna Pagani, Elena Giorgetti, Viola Salvini. Dirigenti Accompagnatori: Roberto Bilanci, Sergio Peruzzi. Allenatori: Matteo Salvini, Valerio Orsini, Matteo Stella.

Il video dell’esultanza dei ragazzi del presidente Natascia Lombardi.

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