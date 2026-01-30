Ascoli – Us Livorno 1915 3-1. Amaranto ko al Del Duca

La doppietta di Gori e il sigillo di D'Uffizi condannano Dionisi e compagni al ko nell'anticipo della 24esima giornata. A nulla serve il primo gol nei professionisti di Baldi per i labronici, quest'oggi fragili dalla cintola in giù e spreconi in più di una circostanza sotto porta (Mawete su tutti)

di Lorenzo Evola

Il blitz stavolta non arriva. Gli uomini di Venturato cadono al Del Duca contro i bianconeri e mancano l’appuntamento con il terzo risultato utile consecutivo in campionato. Fatali per Dionisi e compagni i timbri in un rocambolesco primo tempo di Gori (doppietta da ex) e D’Uffizi che rendono vano il momentaneo 2-1 firmato di testa da Baldi su assist aereo di Di Carmine. Nella ripresa Mawete si divora un facile tap in sulla respinta di Vitale, stroncando sul nascere le chance di una potenziale rimonta labronica. Nel finale i marchigiani gestiscono senza troppi patemi e blindano il risultato finale. Livorno ancora a +4 dalla zona playout in attesa dei risultati delle concorrenti alla lotta salvezza. Ma il prossimo impegno al Picchi contro il Bra si staglia come uno di quelli da non fallire.

La cronaca

Al Del Duca va in scena una prima frazione non adatta ai deboli di cuore. Una prima frazione che, tuttavia, non sorride di certo agli amaranto. I marchigiani inaugurano la sagra del gol portandosi avanti al 7’ con il classico timbro dell’ex di turno. Dopo un rimpallo perso da Marchesi all’intervallo, Corradini si appropria della sfera e lancia verso Gori, lasciato colpevolmente solo al limite dell’area. Il bomber bianconero controlla, prende la mira e trafigge Seghetti con un bolide all’incrocio dei pali. Gli amaranto subiscono il contraccolpo e vedono allungarsi il divario dopo cinque giri d’orologio, quando D’Uffizi riceve sulla sinistra, si accentra, supera un distratto Mawete e sigla il 2-0 con uno splendido tiro a giro sul secondo palo, imparabile per Seghetti. I padroni di casa non sembrano aver voglia di fermarsi e flirtano con il tris ancora con Gori che stavolta colpisce male con il piede forte da buona posizione. Come un fulmine a ciel sereno però sono i labronici a trovare il gol con Baldi che anticipa tutti sulla sponda aerea di Di Carmine per battere Vitale in uscita di testa. Il timbro del centrale di Venturato riaccende la verve di Dionisi e compagni che caricano a testa bassa esponendosi però alle ripartenze micidiali degli ascolani. Ed è proprio sugli sviluppi di un contropiede che la band di Tomei centra il tris. Corradini calcia colpendo Baldi, la sfera carambola sui piedi di Gori che piazza un destro all’angolino, firmando la doppietta personale. Sul finale di frazione, comunque, Noce avrebbe pure la palla del 3-2 ma spara altissimo da due passi su cross di Haveri.

Nella ripresa i ritmi calano fisiologicamente ma, quanto meno, fino allo scoccare dell’ora di gioco, le occasioni non mancano. Sono i padroni di casa ad impensierire per primi Seghetti con un destro velenoso di D’Uffizi, poi è lo stesso ex Primavera dell’Empoli a rispondere al colpo di tacco di Gori sul primo palo. Poco più tardi però ecco l’episodio che poteva stravolgere le sorti del match. Di Carmine calcia con il destro da posizione defilata, Vitale respinge malamente sui piedi di Mawete che, tutto solo, trova il fondo del campo da due passi con il sinistro a porta vuota. L’errore dell’esterno di Venturato spegne, di fatto, le speranze di rimonta della compagine amaranto. Con il passare dei minuti l’Ascoli comincia a gestire il possesso addormentando i ritmi e nemmeno i cambi in casa Livorno suscitano gli effetti sperati. Dionisi e Marchesi ci provano con qualche lampo isolato senza fortuna, prima di un triplice fischio che fa esplodere il Del Duca.

Le pagelle

Seghetti 6: Poche colpe sui gol subiti nel primo tempo, attento sui tentativi ascolani nella ripresa.

Mawete 4.5: Sul vantaggio di Gori lascia una prateria alle sue spalle, male anche sul 2-0 quando si fa scappar via D’Uffizi che non perdona. Clamoroso il gol fallito a pochi metri dalla porta sulla respinta difettosa di Vitale.

Noce 4.5: La difesa amaranto quest’oggi balla che è una meraviglia e lui non è certo esente da colpe. Si perde Gori sul 3-1, poco più tardi si divora un gol già fatto sparando alle stelle di testa da due passi.

Baldi 5.5: Ha il merito di credere nella sponda di Di Carmine per accorciare – momentaneamente – di testa le distanze. In marcatura invece, non si dimostra impeccabile, anzi.

Haveri 5: Forse il meno peggio del quartetto arretrato, ma non va certo preso come un complimento. Balla quando puntato nell’uno contro uno, ha il tempo di servire Noce allo scadere di prima frazione prima di lasciare il posto ad Antoni (dal 46’ Antoni 5.5: Ripresa senza infamia e senza lode sulla corsia)

Marchesi 5: Molle come il burro sul contrasto perso a centrocampo, dal quale nascerà poi il vantaggio firmato Gori. Mai coinvolto negli ultimi venti metri, al piccolo trotto nella seconda metà di gara. Si rende protagonista, insomma, di un’altra prova al di sotto della sufficienza

Hamlili 5.5: La sua gara dura solo un tempo. Partecipa al gol di Baldi pescando Di Carmine sul secondo palo, per il resto però fatica a mantenere le distanze in mezzo al campo ea tenere unito il reparto. Non rientra dagli spogliatoi (dal 46’ Odjer 5.5: Qualche chiusura utile in qua e in là in una ripresa segnata da ritmi più blandi).

Luperini 5.5: Stavolta anche lui va incontro a maggior difficoltà in mediana, specie in avvio di match. La quantità non manca, ma il palleggio di Damiani e compagni lo costringe a rincorrere.

Biondi 5: Schierato dal 1’ sulla trequarti, fa fatica ad entrare nel vivo del gioco e finisce spesso e volentieri per nascondersi tra le maglie dei dirimpettai bianconeri. Evanescente (dal 65’ Malagrida 5.5: Poca concretezza nella mezz’ora finale)

Dionisi 6: Ci prova, si sbatte come al solito per aiutare la squadra. Ma di vere e proprie occasioni quest’oggi non gliene capitano. Indossa i panni di assist man, ma i suoi compagni non ne approfittano. Non può far sempre miracoli.

Di Carmine 5.5: Sua la sponda per il momentaneo 2-1 di Baldi. Resterà l’unico highlight di un match complicato per l’ex Hellas Verona, spesso troppo isolato là davanti.

All. Venturato 5: L’approccio alla gara non è certo dei migliori e mette subito in salita il cammino dei suoi ragazzi. Il tap in di Mawete avrebbe potuto dare un senso alla ripresa ma quest’oggi va detto che si è vista tutta la differenza tra le due compagini. Una sconfitta che ci può stare ma con il Bra al Picchi non saranno ammessi passi falsi.

Le formazioni ufficiali:

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Corradini; Oviszach, Galuppini, D’Uffizi; Gori. All. Tomei

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Haveri (dal 46′ Antoni); Luperini, Hamlili (dal 46′ Odjer), Marchesi; Biondi (dal 65′ Malagrida); Dionisi, Di Carmine. All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Del Duca. Cadono gli uomini di Venturato dopo le due vittorie consecutive 90' Saranno quattro i minuti di recupero 86' Ultimi scampoli di match, bianconeri in gestione delle operazioni 83' Dionisi tocca per Marchesi che ci prova dal limite, palla in curva 81' Giallo per Luperini che stende Guiebre 77' Sinistro strozzato di Dionisi, blocca senza patemi Vitale 70' L’Ascoli prova ad addormentare il gioco, sembrano mancare un po’ le energie in questa fase agli amaranto 67' Damiani ci prova con il mancino, blocca in due tempi Seghetti 64' Dentro anche Malagrida per Biondi 56' MAWETE! L’esterno amaranto si divora il 3-2 calciando a lato un comodo tap in sulla respinta di Vitale. Enorme chance sprecata dagli uomini di Venturato 55' Ancora Seghetti! Acrobazia di Gori, l’ex Empoli para di riflesso e concede di nuovo il corner 54' D’Uffizi cerca l’angolino con il destro, si distende Seghetti che devia in corner 46' Dentro Odjer per Hamlili Comincia la ripresa al Del Duca! Termina un vivace primo tempo al Del Duca. Padroni di casa avanti grazie ai timbri di Gori (doppietta) e D’Uffizi. Per gli amaranto gol del momentaneo 2-1 di Baldi 45' Saranno due i minuti di recupero 43' Ultimi scampoli della prima metà di gara, provano ad alzare il baricentro gli uomini di Venturato 41' Ammonito Damiani per proteste 39' Emozioni a non finire in questo primo tempo, Dionisi cerca Di Carmine che impatta male la sfera, nulla di fatto per i labronici 36' NOCE! Cross di Haveri, il centrale amaranto di testa non trova clamorosamente la porta da due passi 34' GOL DELL’ASCOLI! Gori tocca per Corradini che colpisce Baldi, il pallone carambola sui piedi di Gori che supera ancora Seghetti con un destro chirurgico. Di nuovo avanti di due lunghezze i bianconeri 27' Nicoletti! Il difensore di Tomei si divora il 3-1 colpendo malissimo la sfera da ottima posizione 25' Cross basso sul primo palo di Hamlili, allontana la retroguardia di casa che concede il corner 22' Ritmi che si mantengono alti, squadre che si allungano e concedono spazi in ripartenza 19' Avvio a dir poco scoppiettante al Del Duca, gli amaranto adesso riprendono un po’ di fiducia dopo l’uno due subito 17' GOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO BALDI! Cross panoramico di Hamlili, Di Carmine fa la sponda per l’accorrente Baldi che anticipa Vitale e accorcia le distanze. Tutto riaperto al Del Duca 13' GOL DELL’ASCOLI! Bianconeri che raddoppiano subito con un gran gol di D’Uffizi che si accentra, supera Mawete e trova il secondo palo con un destro imparabile per Seghetti 12' Provano a rispondere gli amaranto con Dionisi, destro però centrale quello dell’ex di turno, blocca Vitale 7' GOL DELL’ASCOLI! Marchesi perde un rimpallo a centrocampo, Corradini serve con un filtrante per Gori che batte Seghetti con il mancino. Padroni di casa in vantaggio 5' Fallo di Dionisi su Alagna, punizione per i padroni di casa 2' Si lamentano gli amaranto per un presunto tocco di mano di un difensore ascolano, fa proseguire il direttore di gara Comincia il match al Del Duca!

