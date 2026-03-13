Atletica. Andy Diaz ai campionati del mondo indoor

Ecco un’altra perla con la convocazione in azzurro del nostro Andy Diaz che è stato chiamato dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati del mondo indoor che si svolgeranno a Torun in Polonia dal 20 al 22 marzo

Continua il momento magico degli atleti amaranto, dopo la convocazione in Coppa Europa di Stefano Marmonti ecco un’altra perla con la convocazione in azzurro del nostro Andy Diaz che è stato chiamato dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati del mondo indoor che si svolgeranno a Torun in Polonia dal 20 al 22 marzo.

Una gran bella soddisfazione per Andy che ricordiamo è il campione mondiale uscente con il record italiano stabilito proprio a Nanchino che si ripresenta nelle grandi competizioni dopo una stagione travagliata da un infortunio.

Per Andy la volontà di dimostrare tutto il suo potenziale, per la città di Livorno e per l’Italia tutta un vanto vederlo in azzurro. La sua gara sarà venerdi 20.

Momento magico per l’atletica leggera livornese, con gli atleti amaranto che stanno tenendo alto il nome della città, grazie alla società amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, il presidente Giannone diceva che a breve ci saranno altre importanti convocazioni per competizioni di altissimo livello e il possibile arrivo a Livorno di atleti di livello mondiale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©