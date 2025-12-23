Atletica. Annalisa Pastore e Alessandro Carugati due azzurrini in amaranto

In previsione della stagione 2026 ecco giungere in amaranto con la maglia dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno, due azzurrini: Alessandro Carugati e Annalisa Pastore

In previsione della stagione 2026 ecco giungere in amaranto con la maglia dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, due azzurrini: Alessandro Carugati, classe 2004, dalla OSA Saranno vestirà l’amaranto per portare ulteriore qualità alla squadra livornese, lui che da ottimo decathleta gà azzurrino agli Europei under 20 di Gerusalemme nel 2023 è ora passato dalla scorsa stagione ai 400 ostacoli con ottimi risultati visto il suo 51”87 lui che sul piano vanta sui 400 metri un ottimo 46”35 prestazione che sicuramente farà comodo in previsione di una 4 x 400 stratosferica visto anche il recente primato toscano che resisteva da ben 40 anni.

In campo femminile ecco l’arrivo di Annalisa Pastore dalla Futura Atletica Piemonte, classe 2005, eptathleta anch’essa azzurrina ai Campionati Europei under 18 a Gerusalemme che vanta un primato di 4927 punti con particolari risultati come il 47,73 nel giavellotto, 1,71 nell’alto e 5,82 nel lungo, lei che ha conquistato medagli tricolori sia nelle prove multiple che nel giavellotto. Annalisa andrà a rinforzare la squadra per i campionati di Società di prove multiple con la Chiaratti e la Giovannini, l’anno scorso seconde in Italia.

