Atletica, impresa Libertas Unicusano alle finali scudetto

Grande impresa per la Libertas Unicusano Livorno alle finali scudetto di atletica leggera disputate a Rieti. Al termine di una due giorni combattutissima, la squadra maschile ha conquistato uno storico quarto posto nazionale, mentre quella femminile ha chiuso all’ottavo posto, due risultati di assoluto prestigio che confermano la solidità del club amaranto e garantiscono la qualificazione alla finale scudetto anche per il 2027.

A trascinare la formazione livornese sono stati soprattutto Andy Diaz e Faustino Desalu, i due olimpici in forza alla Libertas. Diaz si è imposto nel salto triplo con un eccellente 17,24 metri, misura di livello mondiale, mentre Desalu ha dominato i 200 metri in 20”48, una delle migliori prestazioni internazionali stagionali. La loro presenza in maglia amaranto ha attirato l’attenzione di giornalisti e fotografi, rendendoli tra i protagonisti più seguiti dell’intera manifestazione.

Ottime notizie anche dal settore femminile, con due vittorie di grande spessore. Sofia Fiorini ha conquistato i 5.000 metri di marcia in 21’30”45, respingendo gli attacchi di Mihai e della cinese Peng, mentre Ludovica Cavo si è imposta nei 400 ostacoli in 58”31, al termine di una gara affrontata con grande determinazione dopo una stagione complicata.

Tra i migliori piazzamenti spicca il secondo posto con record personale di Alessandro Carugati nei 400 ostacoli, capace di abbassare il proprio primato fino a 50”49. Quarto posto invece per Davide Re nei 400 metri con 46”79.

Numerosi i piazzamenti ai piedi del podio. Quarto posto per l’azzurro Hassane Fofana nei 110 ostacoli con 14”27, per Jean Marie Niyomukiza nei 3.000 siepi in 9’02”85, per Gianluca Picchiottino nella 10 km di marcia con 40’50”47, in una gara di altissimo livello con la presenza di Stano e Fortunato, per Reda Chahboun nel lungo con 7,30 metri nonostante un infortunio e per Emily Conte nel disco con 54,61 metri.

Quinti posti per Elisa Fossatelli nei 100 ostacoli (13”62), Milena Masolini negli 800 (2’07”04) e Annalisa Pastore nel giavellotto (46,69). Buone prove anche per Galimi, impegnato nel doppio sforzo tra 800 e 1500 metri, conclusi rispettivamente in 1’48”69 e 3’49”99.

Sesti posti per Martina Leorato nell’alto (1,71), Francesco Alliegro nei 5.000 (14’30”06), Davide Camilli nel martello (59,42), Simone Luminoso nell’alto (2,02) e per la 4×400 maschile composta da Fragola, Colloca, Paggini e Galimi, che ha chiuso in 3’13”09.

Settimo posto per Milena Masolini nei 1500 (4’25”43), Francesca Dussin nell’asta (3,75), la 4×100 maschile con Bracchini, Fragola, Pettorossi e Akenuwa (41”12) e Lorenzo Candiotto nell’asta (4,40).

Ottavi posti per Stefano Marmonti nel disco (50,21), Tommaso Russo nel peso (16,22), Alessandra Succetti nei 3.000 siepi (11’13”20), la 4×100 femminile con Conti, Cesaretti, Batti e Fossatelli (46”53), Jasmine Al Omari nel triplo (12,15) e Sara Chiaratti nel peso (13,03).

Noni posti per Stephen Akenuwa nei 100 (10”61), Lucrezia Conti nei 100 (12”07) e Matilde Guarino nel lungo (5,51). Decima Gaia Batti, che ha firmato il proprio record personale nei 200 con 24”91.

Undicesima posizione per Fabiola Caruso nel martello (47,24), per la 4×400 femminile composta da Simonini, Masolini, Succetti e Conti (3’52”81) e per Giancarlo Perrella nel giavellotto (54,14).

Dodicesimo posto infine per Annalisa Pastore, impegnata anche nei 400 metri a causa dell’infortunio di Accame e capace di chiudere in 60”33, e per la giovane siepista Letizia Mengozzi, che ha dato il proprio contributo alla squadra nei 5.000 metri con 18’46”54.

La finale di Rieti ha confermato ancora una volta la competitività e la compattezza della Libertas Unicusano Livorno, protagonista ai massimi livelli dell’atletica italiana e capace di conquistare uno dei migliori risultati della sua storia recente.

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