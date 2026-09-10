Atletica Libertas Unicusano Livorno alle finali scudetto U23 a Modena
La società amaranto dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno sarà in scena tra le dodici migliori società italiane
Fine stagione molto intenso per i colori amaranto, dopo le varie tappe di Diamond League e meeting in giro per l’Europa ecco che si ritorna all’attività di squadra. Saranno infatti di scena le finali scudetto del Campionato di Società under 23 a Modena dove la società amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno sarà in scena tra le dodici migliori società italiane. Finite le vacanze ecco che diversi ragazzi saranno impegnati n questo ulteriore campionato dove la Società amaranto si presenta tra le migliori, una delle Società con entrambe le squadre, maschile e femminile, in una così importante rassegna nazionale per l’assegnazione dello scudettino
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