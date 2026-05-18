Banzai Walter! De Raffaele riparte dal Giappone: sarà il nuovo coach degli Utsunomiya Brex

Foto Ciamillo/Castoria

Per la prima volta un tecnico italiano sbarca sulla panchina degli Utsunomiya Brex, campioni in carica della B.League: Walter De Raffaele apre una nuova frontiera per il basket tricolore in Giappone, portando esperienza, identità e una carriera già segnata da successi tra Venezia, Tortona e Cantù

di Giacomo Niccolini

Banzai Walter! Coach De Raffaele è il nuovo allenatore degli Utsunomiya Brex. Il tecnico livornese ha firmato un accordo biennale con il club campione in carica della B.League, la lega professionistica del Sol Levante, che lo ha scelto per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo la recente eliminazione dai playoff in semifinale arrivata da campioni in carica del Giappone, titolo storico sopraggiunto nella stagione 2024-25..

Per De Raffaele si tratta di una svolta importante e storica: sarà infatti il primo allenatore italiano a guidare la formazione giapponese, una delle realtà più solide e ambiziose del basket asiatico. Reduce da una stagione chiusa con una salvezza pesantissima alla guida della Pallacanestro Cantù, il coach livornese si prepara così a una nuova esperienza all’estero, dopo un percorso di alto profilo costruito in Italia. Nel suo curriculum spiccano lo scudetto conquistato con la Reyer Venezia Mestre, le stagioni di vertice con la Derthona Basket e una carriera che lo ha stabilmente collocato tra gli allenatori più esperti e riconosciuti del panorama nazionale.

Ora la sfida si sposta in Giappone, dove gli Utsunomiya Brex puntano sulla sua esperienza per mantenere competitività ai massimi livelli e aprire una nuova fase tecnica.

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