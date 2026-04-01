Baseball, i Mori scaldano le mazze. Serie B ok in amichevole

Successi in amichevoli, miglioramenti tecnici e novità sul mercato: tutto pronto per il debutto della prima squadra e dei Mori. Gli under 12 sconfitti di misura, gli under 15 fermati... dall'oscurità

Weekend intenso e ricco di emozioni per i Mori del Livorno Baseball 1948. La prima squadra della Serie B allenata dal manager Alessandro Barbieri, si è imposta a Padule, vincendo 10-4 in un’amichevole combattuta. Sul monte si sono alternati Geri (3.0 IP), Binelli (2.0 IP), Barni (1.0 IP) e Genovesi (3.0 IP), mentre l’attacco ha fatto vedere grinta nel box e velocità sulle basi.

La settimana precedente, doppio confronto ad Arezzo: vittoria nella prima partita e sconfitta nella seconda, con temperature percepite gelide che hanno messo alla prova la tenuta della squadra. Uno spring training breve ma intenso, tra maltempo, impegni altrui e gli under18 convocati in nazionale, tra cui Dario Lomi. L’attesa per l’opening day di Serie B è ora alle stelle: appuntamento il 12 aprile ad Arezzo, mentre la squadra di Serie C dei “Mori” ospiterà nello stesso giorno i Cosmos di San Casciano al “Sisi” di Banditella.

Novità dal mercato: ritorno in maglia amaranto dei “Mori” per Matteo Saccà, mentre Piero Soldaini e Giovanni Pucci approdano agli Etruscan Fighters, Giovanni Secinaro giocherà a Grosseto e Neify Mateo Medina farà rotta verso a Padule.

Le giovanili non sono da meno: gli under 12, dopo la stretta e maledetta sconfitta di misurs 16-17 contro la Fiorentina, hanno sfidato i Lancers di Lastra a Signa perdendo 11-7 ma mostrando chiari segnali di crescita tecnica e determinazione.

Gli under 15, infine, hanno tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo a Castiglione della Pescaia contro gli Etruscan Fighters: 12-12 al settimo inning quando l’oscurità ha sospeso la partita, dopo che i livornesi erano in vantaggio 12-10. Extraining e spettacolo assicurato quando scenderanno ancora in campo (data da destinarsi) per la conclusione del big match.

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