Baseball. I Mori under 12 in vetrina tra Modena e Sesto: segnali forti dal vivaio

Convocazioni, raduni e prime esperienze di alto livello: Baglini al tryout della Nazionale, Amadei, Danesi e Danti protagonisti con la selezione toscana. Il Primo Maggio diventa una tappa di crescita per l’Under 12 livornese, tra entusiasmo, talento e voglia di emergere

Un giorno di festa trasformato in un’occasione concreta per i giovani del Livorno Baseball 1948 per misurarsi, imparare e sognare: tra convocazioni, raduni e tanto entusiasmo, i giovani livornesi continuano il loro percorso nel segno del lavoro e della passione

Primo Maggio nel segno del baseball e della crescita per il settore giovanile dei Mori. I riflettori si accendono su Edoardo Baglini, protagonista a Modena nel tryout della Nazionale Under 12: una chiamata importante, onorata con impegno e orgoglio, che certifica il percorso di crescita del giovane atleta livornese.

Parallelamente, esperienza formativa anche per Pietro Amadei, Alessandro Danesi e Diego Danti, presenti al raduno della selezione Progetto Club Toscana Under 12 andato in scena a Sesto Fiorentino. Un’occasione preziosa per confrontarsi con altri talenti regionali, accumulare esperienza e continuare a sviluppare le proprie qualità tecniche.

Una giornata che racconta molto più dei risultati: entusiasmo, voglia di migliorarsi e senso di appartenenza. Il futuro del baseball livornese passa da qui, da questi passi ancora piccoli ma già decisi. Avanti così, piccoli Mori: con gioia, passione e impegno.

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