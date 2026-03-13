Baseball. Il Livorno 1948 apre la stagione con i suoi Under 15

Sabato 14 marzo allo Stadio Alfredo Sisi debutto ufficiale per l’Under 15, mentre l’Under 12 inizierà il campionato il 22 marzo a Firenze e il 29 in casa. Giovani talenti già convocati nelle selezioni regionali e gruppo di coach rinnovato e ampliato. La Serie B e la Serie C debutteranno invece il 12 aprile. Stay tuned!

di Giacomo Niccolini

Dall’eco dei fuoricampo che hanno fatto esplodere il Daikin Park di Houston al World Baseball Classic, tra un doppio bacio all’italiana e un espresso in dugout preparato dal capitano Vinnie Pasquantino, fino al celebre gesto del “ma cosa dici?” (🤌🏻), il baseball italiano ha stupito e sta stupendo tutto il mondo. La nazionale maggiore ha acceso i riflettori sul nostro Paese battendo gli Usa e qualificandosi ai quarti di finale con un percorso netto, dimostrando che passione, talento e spirito di squadra non sono solo parole: sono gesti, sorrisi e vittorie che restano negli occhi di chi ama questo sport.

Ed è proprio su questa scia di entusiasmo che il Livorno Baseball 1948 apre la sua stagione giovanile, pronto a far vivere ai propri ragazzi le emozioni del diamante. Questo weekend le prime sfide ufficiali: l’Under 15 debutterà sabato 14 marzo alle ore 15.30 allo Stadio Alfredo Sisi contro DRK Capannori, che giocherà regolarmente tutte le sue partite “casalinghe” presso lo Sisi. L’Under 12 inizierà invece il campionato il 22 a Firenze e il 29 marzo in casa, pronta a mostrare i primi segni di talento.

Il settore giovanile del club labronico si presenta rinnovato e ampliato, sotto la direzione sportiva e il coordinamento di Stefano Cavallini, che guiderà un gruppo di coach esperti e appassionati. Lo staff tecnico Under 15 comprende Ghigo Gentini come Manager, affiancato da Mauro Belfiore, Corrado Festelli, Luca Luschi (Pitching Coach), Matteo Razzauti e Gabriele Signoriello.

Non mancano i giovani talenti già convocati nelle selezioni regionali all’interno del Progetto Club Toscana: in Under 15, Zeno Corbino, Tommaso La Rocca, Filippo Mariotti, Tommaso Monti e Manuel Signoriello; in Under 12, Pietro Amadei, Edoardo Baglini e Alessandro Danesi.

Il 2026 segna anche un importante rinnovamento societario: a gennaio è stato eletto Lorenzo Martini come nuovo presidente, storico volto del batti e corri labronico, affiancato dal consiglio composto da Davide Amadei (vicepresidente), Corrado Festelli, Massimiliano Geri e Francesca Tosi (Segretaria Tesoriere).

Oltre ai campionati giovanili, il Livorno Baseball 1948 parteciperà alla Serie B e alla Serie C (in sinergia con DRK Capannori), con l’inizio previsto il 12 aprile. Un progetto ambizioso che punta a far crescere umanamente e sportivamente i giovani, rafforzare la comunità del baseball livornese e, chissà, alimentare le speranze di futuri protagonisti anche a livello nazionale.

Con l’entusiasmo dei ragazzi, il supporto dei tecnici e l’impegno della dirigenza, il Livorno Baseball 1948 si prepara a un anno di sfide e soddisfazioni: il conto alla rovescia per il debutto è già iniziato, tra sogni di homerun e i primi applausi del dugout. E allora prepariamo le capsule di espresso e una buona macchina del caffè… con la speranza di berne tanti al

suono dello schioccare delle mazze amaranto.

Clicca qui per il calendario di tutte le squadre amaranto impegnate in questa nuova stagione.

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