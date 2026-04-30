Baseball, il Livorno 1948 rinforza il monte: arriva Westphal Fonseca

Il lanciatore venezuelano con passaporto tedesco pronto a dare profondità al bullpen amaranto in un momento chiave della stagione: il suo arrivo può aprire nuovi scenari nella corsa salvezza

di Giacomo Niccolini

Nuovo innesto per il Livorno Baseball 1948, impegnato nel campionato di serie B nazionale con l’obiettivo dichiarato di mantenere la categoria. La società amaranto ha infatti messo sotto contratto il lanciatore Gianni Alessandro Westphal Fonseca, venezuelano classe 2001 in possesso di passaporto tedesco.

Un arrivo tutt’altro che marginale, considerando un monte di lancio fin qui “corto” e bisognoso di rotazioni più profonde. L’inserimento del nuovo pitcher partente potrà infatti garantire alternative importanti al bullpen e offrire allo staff tecnico nuove soluzioni tattiche per la stagione appena iniziata.

Westphal Fonseca, 24 anni, è un lanciatore destro dotato di una fastball tra le 85 e le 88 miglia orarie. Nel suo repertorio anche sinker, cambio e slider: un mix che potrebbe rivelarsi prezioso contro lineup di categoria.

Per quanto riguarda l’arrivo in Italia, è previsto (ma resta da confermare) per martedì 5 maggio nel pomeriggio con atterraggio a Firenze da Caracas. Solo dopo il suo effettivo sbarco si dovrebbe unire al gruppo squadra per l’allenamento serale alle direttive del manager Alessandro Barbieri e del pitching coach Massimiliano Geri.

Il condizionale, in questa fase, resta d’obbligo. Ma se tutto andrà secondo i piani, il Livorno Baseball 1948 potrà contare su un rinforzo di peso per affrontare il prosieguo del campionato con maggiore solidità e profondità sul monte.

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