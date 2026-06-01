Baseball, il Livorno risponde con il cuore: vittoria che vale più di una partita

Nella foto principale a cura di Matteo Razzauti tutta la grinta di Pergola che simboleggia la riscossa della squadra amaranto

Dopo due sconfitte che avevano scosso l'ambiente i Mori reagiscono con orgoglio nella doppia sfida contro Colorno: ko 4-2 in gara uno, poi il capolavoro di carattere nel pomeriggio con il 9-8 firmato da Repetti all'ultimo attacco. Westphal Fonseca domina per otto inning, poi la rimonta ospite e il finale da film. Domenica al Sisi arriva Arezzo in uno scontro che vale già una stagione

di Giacomo Niccolini

Vivere o morire. Reagire o lasciarsi travolgere. Dopo due pesantissime sconfitte che avevano scosso ambiente, squadra e tifoseria, il Livorno Baseball 1948 era chiamato a dare una risposta. Non soltanto sul piano tecnico, ma soprattutto su quello caratteriale.

Allo stadio Alfredo Sisi della Banditella, nella doppia sfida di domenica 31 maggio contro l’Asd Colorno, diretta concorrente nella lotta per la permanenza in Serie B, gli amaranto hanno finalmente mostrato quel cuore che nelle settimane precedenti era stato invocato da tutti. Anche dalle colonne della stampa locale era arrivato un messaggio chiaro: non mollare, lottare fino all’ultimo out, giocare con orgoglio. Per il nome che c’è sul davanti della casacca: Livorno.

La scossa è arrivata. Il bilancio della giornata parla di una sconfitta e una vittoria, ma il peso specifico del successo conquistato in gara due va ben oltre il semplice pareggio nella serie. Il Livorno sale infatti a quota due vittorie stagionali, portando il proprio record a 2-10 dopo essere arrivato all’appuntamento contro Colorno con appena un successo in dieci partite (clicca qui per consultare la classifica).

E soprattutto resta pienamente in corsa nella battaglia per evitare l’ultimo posto, in vista della sfida che domenica prossima metterà di fronte al Sisi l’altra rivale diretta, Arezzo, attualmente appaiata agli amaranto in fondo alla classifica.

Gara uno: difesa da applausi, ma l’attacco non punge – Nel match del mattino il Livorno esce sconfitto per 4-2 al termine di una gara che lascia più di un rimpianto.

Sul monte parte Binelli, subentra Geri, mentre la difesa offre probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali. Belle prese, tuffi spettacolari, doppi giochi e un atteggiamento aggressivo limitano al minimo le opportunità offensive degli emiliani. A fare la differenza è invece la produzione offensiva amaranto, praticamente assente per tutta la partita. Il risultato finale premia Colorno, ma il Livorno lascia il campo con la consapevolezza di aver mostrato solidità e concentrazione.

Gara due: Fonseca domina, poi il rischio beffa – Nel pomeriggio cambia completamente il copione. Le mazze amaranto finalmente si accendono e il Livorno costruisce inning dopo inning un vantaggio che sembra mettere in ghiaccio la partita. Grande protagonista sul monte è Gianni Alessandro Westphal Fonseca, autore di una prestazione monumentale: otto inning lanciati e nove strikeout, con Colorno tenuto a distanza per quasi tutta la gara. All’inizio del nono inning il tabellone segna 8-3 per il Livorno. Sembra fatta.

Ma il baseball sa essere crudele. Westphal, dopo una prova eccellente, accusa inevitabilmente la fatica. Colorno ne approfitta. Base su ball, colpito, base su ball. Basi piene. Gli emiliani trovano un triplo pesantissimo e riaprono una partita che appariva chiusa. Dal bullpen arrivano Tommaso Genovesi e successivamente torna a chiudere i conti Massimiliano Geri, ma gli ospiti cavalcano l’inerzia e mettono insieme un devastante inning da cinque punti che vale il clamoroso pareggio sull’8-8. Un copione che avrebbe potuto spezzare psicologicamente una squadra reduce da settimane difficili. Invece, per una volta, il Livorno non si piega.

Il cuore amaranto e il walk-off di Repetti – È qui che emerge la vera notizia della giornata. Gli amaranto non accusano il colpo, non si disuniscono e non si lasciano trascinare dalla paura di un’altra occasione sfumata. Nell’ultimo attacco della partita i Mori trasformano la delusione in energia. Il finale è da film. Con il pubblico del Sisi in piedi e il peso della stagione sulle spalle, Alessandro Repetti trova la valida del walk-off che manda a casa il punto del definitivo 9-8 e scatena la festa livornese. Una vittoria sofferta, sporca, imperfetta. Forse proprio per questo bellissima.

Adesso c’è l’Arezzo- La lotta salvezza resta apertissima. Colorno, Livorno e Arezzo continuano a giocarsi posizioni fondamentali in vista della fase finale della stagione. Il regolamento non prevede retrocessioni dirette, ma l’ultimo posto significherebbe affrontare uno spareggio incrociato ad altissimo rischio contro il girone D. Per questo la sfida di domenica 7 giugno contro Arezzo assume già il valore di una finale. Il Livorno ci arriverà con una classifica ancora complicata, ma anche con qualcosa che nelle ultime settimane sembrava essersi smarrito: la consapevolezza di poter reagire alle difficoltà. Dopo le delusioni, le critiche e le giornate storte, alla Banditella si è rivisto il corno della riscossa. E forse, per la prima volta in questa stagione, si è rivisto soprattutto il cuore amaranto.

Settore giovanile – Fine settimana dai due volti per il settore giovanile del Livorno Baseball. Esultano gli Under 15, protagonisti di una netta vittoria sul campo di Monteriggioni, mentre gli Under 12 devono arrendersi tra le mura amiche ai Draghetti Capannori al termine di una sfida rimasta in equilibrio per buona parte del match.

Under 15, vittoria senza affanni a Monteriggioni – Trasferta positiva per gli Under 15, che sul diamante di Monteriggioni hanno superato i padroni di casa con un convincente 19-5. Dopo un avvio piuttosto equilibrato nelle prime due riprese, i giovani livornesi hanno cambiato marcia dalla terza in poi, prendendo progressivamente il controllo della gara fino ad allungare in maniera decisiva. La differenza tra le due squadre è emersa con il passare degli inning, consentendo ai labronici di amministrare senza particolari difficoltà il vantaggio accumulato. Tra gli episodi da segnalare spicca il fuoricampo esterno di Manuel Signoriello, autore di una battuta che ha superato la recinzione del campo senese. Un gesto tecnico di rilievo, soprattutto considerando la categoria Under 15, che ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’incontro.

Under 12, buona prova ma passa Capannori – Non riesce invece l’impresa agli Under 12, sconfitti domenica 31 maggio sul proprio campo dagli amici dei DRK Capannori con il punteggio di 18-13. L’avvio della formazione livornese era stato incoraggiante. L’attacco aveva infatti prodotto con continuità, mentre la difesa era riuscita a contenere gli avversari, lasciandoli a secco nel primo inning. Con il passare della partita, però, alcuni errori difensivi hanno favorito l’ingresso di punti per i Draghetti, che hanno acquisito fiducia anche nel box di battuta. Dopo una lunga fase caratterizzata da grande equilibrio e continui ribaltamenti di fronte, la formazione ospite è riuscita a prendere il comando dell’incontro, mantenendo il vantaggio fino al termine. Nonostante la sconfitta, arrivano indicazioni positive per i piccoli Mori, che continuano a mostrare segnali di crescita sia sotto il profilo della concentrazione sia nella qualità dei turni di battuta. Particolarmente apprezzata l’attenzione mostrata nel box e la capacità di costruire diverse buone offensive. Da sottolineare anche come la squadra abbia saputo restare in partita per gran parte dell’incontro nonostante l’assenza di alcuni elementi importanti del roster, un aspetto che rappresenta un ulteriore motivo di fiducia per il prosieguo della stagione.

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