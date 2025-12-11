Basket. Non basta la reazione: a Prato l’Us Livorno cede alla capolista

Non riesce alla So.Ve.Car US Livorno l’impresa sul campo della capolista. A Prato, contro l’Union, i ragazzi di coach Angella pagano un secondo quarto complicato, nel quale subiscono un pesante parziale di 23-10 che indirizza il resto della gara.

Nonostante la pronta reazione al rientro dagli spogliatoi – 18-23 il parziale del terzo periodo – l’Union riesce a mantenere il controllo fino alla sirena, conquistando i due punti davanti al proprio pubblico con il punteggio finale di 81-71.

Per l’US Livorno non c’è nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta: sabato, alle 18.15 al PalaCosmelli, arriva subito l’occasione per il riscatto nel match contro la Sancat Firenze, reduce dalla sconfitta interna contro San Vincenzo.

Tabellino US Livorno: Pantosti 9, Carracoi, Simonetti 10, Costaglione 11, Bruno 18, Mori 2, Bernini Giu. 16, Serra 5, Leonardini, Bernini Gia.

All. Angella – Ass. Nannicini.

