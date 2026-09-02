Basket, storia e rivalità: arriva “Livorno è sempre derby!”, il libro su Libertas e Pielle

Fabio Giorgi e Bruno Damari raccontano in 220 pagine la storia delle due società cittadine, dalle fondazioni ai giorni nostri, attraverso derby, campionati, protagonisti e le vicende che hanno segnato la pallacanestro livornese. Il volume, edito da Il Quadrifoglio, uscirà nei prossimi giorni

Si intitola “Livorno è sempre derby!” la nuova opera sul basket cittadino curata dalla casa editrice livornese ‘Il Quadrifoglio’. Il libro, di 220 pagine, è dedicato alla storia della Libertas Livorno e della Pielle Livorno ed è stato scritto dai giornalisti Fabio Giorgi e Bruno Damari. La prefazione è stata affidata ad Aldo Della Nina, giornalista, ora in pensione, a lungo attivo nella redazione sportiva de ‘Il Tirreno’ e profondo conoscitore delle realtà cestistiche cittadine e nazionali. Nella prima parte del libro trovano spazio i cammini di Libertas Livorno e Pallacanestro Livorno dal giorno delle loro rispettive fondazioni (1947 e 1960) fino al 1991. Poi approfondimenti di tutte le stagioni post sinergia, dal 1991/92 al 2025/26, con quadro dei risultati, le classifiche, miglior marcatore di ciascuna partita ufficiale, di campionato e di Coppa, giocate dalle due squadre livornesi, e con commenti e curiosità per ciascuna annata.

Volutamente, dopo accurate ricerche, gli autori hanno dato spazio e importanza anche a quei giocatori nel roster delle due formazioni nei periodi meno nobili, quando militavano nei campionati regionali. Hanno grande risalto, con tabellini e commenti, tutti i derby giocati: dal primo, datato 21 novembre 1965 all’ultimo, quello di B del 21 aprile 2024; nell’elenco anche le stracittadine dei campionati minori, delle varie edizioni della Coppa Toscana, della Supercoppa, quelli validi per il torneo Città di Livorno, e quelli amarcord, giocati in beneficenza. Un capitolo è dedicato alla celeberrima stagione di B 1977/78, a quella vicenda della partita tra Chieti e Libertas, che ha segnato una svolta decisiva nella ‘splendida’ rivalità tra le due tifoserie labroniche ed un capitolo è dedicato alla famigerata sinergia del 1991. Un capitolo è riservato alla trasformazione da Pallacanestro Livorno a Pielle ed un capitolo è riservato alla fondazione della Libertas 47.

Il libro uscirà nei prossimi giorni. Già fissate in varie sedi le prime presentazioni.

Per informazioni e prenotazioni, gli sportivi possono rivolgersi direttamente alla casa editrice, al numero di telefono 0586-1861668 o all’indirizzo mail [email protected]. Giorgi e Damari hanno già firmato in passato apprezzati libri sullo sport cittadino, ma per loro ‘Livorno è sempre derby!’ rappresenta il primo lavoro in coppia.

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