Basket Uisp. Prosegue la marcia senza sosta della Nuova Vigoni

Non conosce ostacoli la marcia della Nuova Vigoni nella Serie A/1 nel Campionato Amatori di Pallacanestro della zona Pisa/Lucca/Livorno; i castori hanno espugnato il campo dello Zavrano Pisa per 64-52 raggiungendo la sesta vittoria in altrettanti incontri. Non ha giocato invece lì’ Accademia Navale di Marzini che si è vista rinviare al 22 Dicembre il match a Lucca contro i Pisces a causa della situazione meteorologica che lunedì ha colpito la lucchesia con diversi allagamenti nella zona della palestra. Nel prossimo turno lunga trasferta in Garfagnana per la Nuova Vigoni dove venerdì alle 21,45 affronterà i padroni di casa del CEFA i n quel di Castelnuovo mentre l’ Accademia Navale riposerà essendo il Girone dispari.

Per la A/2 nel girone comprendente le livornesi resta imbattuto l’ Athletico MNT di Todaro che batte la Fortezza per 59-52; vittorie importanti anche per le Scimmie sui Libici (70-62) e del Biodepur Seagulls che espugna il campo dei Roosters per 50-47. Seconda vittoria consecutiva per la Libertas Liburnia di Zanuttini che espugna Fauglia, tana degli Stagno Bullfrogs, con un eloquente118-56, approfittando al meglio delle assenze fra i padroni di casa, anche se ciò non deve sminuire la prestazione degli ospiti che dopo una fase di adattamento al campionato pare che abbiano trovato la strada giusta per lottare per i Play Off. ha chiuso la giornata la vittoria della sorprendente Montescudaio in quel di Piombino con gli Steelworkers per 40-38.

E proprio queste ultime due squadre condividono la vetta della classifica con l? Athletico MNT che però ha due gare da recuperare, per il resto in due punti ci sono ben 6 compagini in un Girone equilibratissimo che la prossima settimana vedrà il match fra capoliste a Montescudaio alle 21, 30 fra i padroni di casa e l’ Athletico MNT mentre Martedì in Via Cecconi alle 21, 45 I Libici attendono gli Stagno Bullfrogs ancora a secco di vittorie e alle 21, 30 a Perticale di Piombino si incroceranno Steelworkers e Roosters. Giovedì interessante derby tra Liburnia e Biodepur Seagulls in via Lambruschini alle 21, 30 e chiusura venerdì con un altro derby alla Gemini alle 21, 40 fra Fortezza e Scimmie.

