Bi.Emme Service Libertas-Juvi Cremona 90-77. Sesto sigillo al Forum

FOTO NOVI/QUILIVORNO.IT

Gli amaranto di coach Diana mettono a segno la seconda vittoria consecutiva. Dopo il blitz esterno a Roseto Fantoni e compagni tornano a vincere davanti al pubblico amico del Modigliani Forum contro una Ferraroni Juvi Cremona mai doma che vende cara la pelle fino all'ultimo quarto

Prestazione da squadra vera per la Libertas Livorno, che al Modigliani Forum piega la Juvi Cremona con un secondo tempo di rara intensità, ribaltando un primo tempo complicato e chiudendo in crescendo davanti a un pubblico caldissimo (clicca qui per consultare il tabellino finale del match).

Gli amaranto di coach Diana (clicca qui per l’intervista post partita) – spinti da un Woodson chirurgico, un Tiby glaciale ai liberi e un Piccoli determinante nei momenti chiave – firmano così l’ennesima vittoria casalinga e lanciano un messaggio forte e chiaro alla Serie A2: per la corsa al vertice ci sono anche loro.

data-end=”855″ />Livorno sale a 18 punti e adesso guarda con decisione alla sfida di venerdì 30 novembre al PalaMacchia contro Verona, seconda forza del campionato (20 punti dietro Pesaro a quota 22).

Primo quarto – Cremona parte meglio, Libertas in scia (15-19) – Avvio equilibrato al Modigliani Forum, con Possamai che rompe il ghiaccio dalla lunetta e Woodson che risponde ai primi canestri ospiti. Cremona trova ritmo dalla media con Garrett e prova il primo strappo grazie all’intensità di Allinei, bravo a recuperare palla e a firmare il +5 che costringe Diana al primo timeout della serata.

La Libertas reagisce con le giocate interne di Tiby – perfetto a cronometro fermo – e con una schiacciata di Possamai su assist proprio dell’americano. Ma la Juvi continua a colpire da tre con Panni e a trovare soluzioni efficaci in penetrazione con Zugno, mantenendo il vantaggio nonostante due ottime difese amaranto da 24”. Nel finale Woodson fa 2/2 ai liberi, ma sulla sirena McConico infila il canestro del 15-19, con Cremona avanti di quattro.

Secondo quarto – Partita nervosa, Cremona tiene il naso avanti (40-44) – Il secondo periodo si apre con qualche errore di troppo, ma Cremona è la prima a colpire in contropiede con Bartoli dopo una palla persa di Woodson. La Libertas risponde subito con la tripla di Piccoli – la prima della serata amaranto – e con l’energia di Tozzi, che mette cinque punti consecutivi infiammando il Forum e riportando Livorno a -1.

La gara si accende e si innervosisce: fioccano falli in attacco, la terna fatica a gestire i contatti, e Tiby continua a produrre quasi solo dalla lunetta, rimanendo però il punto di riferimento dell’attacco locale. Cremona replica con le triple di Panni e con l’esperienza di Allinei in transizione, mentre Zugno firma due canestri pesanti che riportano avanti gli ospiti dopo il momentaneo sorpasso amaranto.

Nel finale Valentini prova a spingere in penetrazione, ma la Juvi trova ossigeno dai liberi di Garrett (3/3) dopo un fallo su tiro già concluso. L’ultimo sussulto è ancora di Tiby dalla lunetta: l’unico punto fisso del periodo per Livorno. All’intervallo lungo è 40-44, Cremona sempre avanti di quattro.

Terzo quarto – La Libertas cambia passo, ribalta tutto e vola (66-57) – La ripresa si apre con un cambio di energia evidente. Woodson recupera un pallone che vale un contropiede prezioso, Piccoli segna dalla lunetta e Tiby firma il suo primo canestro su azione: il segnale della rimonta. Cremona prova a rispondere con Bartoli e Barbante, ma l’inerzia è ormai ribaltata.

Possamai schiaccia ancora dopo un assist di Valentini, poi Piccoli esplode il Forum con due triple consecutive che portano la Libertas avanti. Sul +2 arriva anche il tecnico a Bechi, che alza ulteriormente la tensione del match.

Il momento chiave arriva al 26’: gomitata di Bartoli su Piccoli, antisportivo inevitabile e Valentini fa 2/2 per il +3. Subito dopo Woodson affonda in penetrazione per il nuovo massimo vantaggio e, nella giocata successiva, firma una tripla pesantissima per il +8 (60-52), primo vero solco della partita.

Tiby aggiunge una tripla dall’arco, Filoni stoppa tutto ciò che passa e Cremona perde palloni sanguinosi. Nel finale solo Bortolin segna per gli ospiti, mentre Livorno controlla inerzia e ritmo. Si entra negli ultimi dieci minuti sul 66-57, Modigliani Forum in fiamme.

Quarto quarto – Livorno alza il volume e chiude con autorità (90-77) – L’ultimo quarto si apre nel migliore dei modi: Woodson segna dalla media e Tozzi colpisce direttamente da rimessa, mentre Filoni continua la sua partita difensiva perfetta con stoppate e recuperi. Cremona però non molla e con Garrett e Bortolin torna a -6, costringendo Diana al timeout.

Rientro perfetto: Filloy spara una tripla decisiva, che ricaccia indietro la Juvi. Da lì la Libertas non si volta più. Tiby torna implacabile ai liberi, Tozzi firma il nuovo massimo vantaggio con una giocata di talento e Filoni inchioda due schiacciate che scuotono il Forum. La difesa amaranto chiude ogni spazio, Cremona trova solo qualche canestro sporadico.

Negli ultimi sessanta secondi c’è gloria anche per Tozzi – tap-in su assist di Piccoli – prima dell’ultima tripla di McConico che si ferma sul ferro e fa partire la festa. Finisce 90-77: applausi, entusiasmo e una sensazione precisa… questa squadra c’è.

La festa amaranto – La Libertas porta a casa due punti pesantissimi, ribalta una gara complessa con cuore, ritmo e qualità, e ora si prepara a una sfida dal sapore di alta quota: domenica 30 novembre, ore 18, PalaMacchia, arriva Verona, seconda forza del campionato.

Il Forum ha parlato chiaro: Livorno è viva, forte e non ha intenzione di farsi da parte.

Condividi:

Riproduzione riservata ©