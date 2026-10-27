Bodyboard, il livornese Macera conquista il main event del Frontón King

È il primo italiano a riuscire nell'impresa nella tappa più prestigiosa del mondiale. Mercoledì 28 ottobre la sfida al round 5 a Gran Canaria: batteria prevista intorno alle 11, diretta streaming su YouTube

C’è anche un po’ di Livorno tra le onde più spettacolari e temute del mondo. Simone Macera ha conquistato l’accesso al main event del Frontón King, la tappa più importante e prestigiosa del circuito mondiale di bodyboard, che ogni ottobre richiama a Gran Canaria i migliori rider internazionali. Un risultato di grande rilievo per lo sport livornese: Macera è infatti il primo italiano a entrare nel tabellone principale della competizione.

Il rider labronico si prepara adesso a una nuova sfida contro atleti di calibro internazionale. Macera sarà impegnato domani, mercoledì 28 ottobre, nel round 5, in una batteria che dovrebbe disputarsi intorno alle 11 del mattino, secondo il programma previsto della manifestazione.

Il Frontón King è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di bodyboard. Le onde di El Frontón, sulla costa di Gran Canaria, sono famose per la loro potenza e per le condizioni tecniche che mettono alla prova anche i rider più esperti. Entrare nel main event significa quindi guadagnarsi un posto tra i protagonisti di una competizione di altissimo livello.

La prova di Simone Macera sarà visibile in diretta streaming su YouTube, attraverso il canale ufficiale dell’IBC World Tour. La diretta dovrebbe essere attivata nella mattinata di domani con il titolo Frontón King Day 5, in riferimento al quinto giorno di gara.

Per seguire la competizione: canale YouTube ufficiale IBC World Tour.

Per Macera, il traguardo raggiunto rappresenta un risultato storico per il bodyboard italiano e un motivo d’orgoglio per Livorno. Domani, tra le onde di Gran Canaria, il rider livornese avrà l’occasione di misurarsi con alcuni dei migliori specialisti al mondo e continuare a scrivere una pagina importante della sua avventura sportiva.

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