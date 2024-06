Bodybuilding. Il livornese Daniel Noè è ancora Mr. Universo

Daniel Noè ha bissato il successo ottenuto nel 2023 ottenendo di nuovo la medaglia d'oro in una delle competizioni più prestigiose al mondo portando sul palco una routine dedicata all'Inverno di Vivaldi con una maschera artigianale veneziana. "Adesso l'obiettivo sarà quello di riconfermarmi campione del mondo a novembre"

di Giacomo Niccolini

Dopo il successo europeo ottenuto a Rimini Wellness, il livornese Daniel Noè è volato in Corea del Sud per tentare il bis del titolo vinto nel giugno del 203 ovvero il “Mr. Universo”, una sorta di campionato del mondo estivo, in attesa del World Championship di novembre, dove i migliori atleti provenienti da ogni continente si contendono il trono. Obiettivo raggiunto per il bodybuilder della New Eos Fitness Club la palestra di Stagno, palestra dove il campionissimo si allena quotidianamente riuscendo ad arrivare al top ogni volta.

“L’obiettivo per me in questa stagione – spiega il bodybuilder labronico – era quello di cercare di riconfermarmi con le vittorie del 2023. Così dopo l’Europeo di Rimini ho deciso di tornare a partecipare a Mr. Universo in Corea ed è andata benissimo. Adesso sono indeciso se fare altre competizioni. Probabilmente parteciperò al Dubai International dove mi hanno invitato e poi dovrò provare a confermare, a novembre, il titolo iridato vinto l’anno scorso”.

Daniel Noè, livornese classe 1996, ha trionfato sabato 15 giugno nella categoria Sport Model Pro rappresentando l’Italia e l’Europa e gareggiando con oltre venti atleti tra amatori e professionisti. Inoltre è stato insignito anche di altri due certificati: quello di miglior atleta e in più ha ottenuto anche il certificato di merito.

Nella foto Noè indossa una bandiera italiana come mantello e una maschera. Il motivo? Ce lo spiega direttamente Daniel. “A noi professionisti, in questo tipo di gare, ci fanno fare una presentazione che dura 90 secondi dove ti devi scegliere una canzone e una piccola routine da poter esibire dove si può anche uscire dalle canoniche pose della categoria. Io ho deciso così di portare un po’ di Italia in Corea facendomi fare una maschera personalizzata da degli artigiani veneziani e poi, con una musica remixata dell’Inverno di Vivaldi, ho fatto questa presentazione”:

