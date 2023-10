Bodybuilding. Simonini strappa una medaglia al Mister Olympia Amateur IFBB Pro Italy

Michael Simonini non finisce mai di stupire. Non si ferma l’ondata di successi ottenuti dal bodybuilder livornese professionista che di recente è stato premiato anche dal sindaco Salvetti per gli illustri risultati sportivi ottenuti in ambito internazionale. E anche questa volta non è da meno. Nella gara del Mister Olympia Amateur IFBB Pro Italy, considerata dagli addetti ai lavori la seconda gara più importante al mondo dopo il Mister Olympia a “stelle e strisce”, andata in scena lo scorso weekend al Crowne Plaza di Milano, il nostro concittadino è riuscito nell’impresa di portare a casa un ottimo piazzamento: quarto posto nella categoria true novice.

Simonini ha partecipato anche nelle categorie novice e pro qualifier non riuscendo però ad entrare nei primi cinque. Una gara di livello mondiale condotta in maniera strepitosa dall’atleta labronico. Più di 820 iscritti provenienti da 58 nazioni diverse.

“Sicuramente ho portato sul palco una condizione migliore della gara precedente ho dato tutto me stesso ho dato battaglia fino all’ultima posa gareggiando con atleti di altissimo livello e soprattutto in una gara cosi prestigiosa. Grazie di cuore al mio coach Emanuele Lenzi per avermi fatto gareggiare a questi livelli e per tutte le attenzioni date in questi giorni e in questi mesi. Un enorme grazie va anche a due miei grandissimi Amici, con la A maiuscola, che si sono alzati presto e fatto 300 km per venirmi a sostenermi. Grazie di cuore a Leonardo Gini dello Studio Fisio Lg, senza il quale non sarei mai potuto scendere in gara, e ad Arianna Mercuriali“.

