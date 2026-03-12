Braccio di ferro, pioggia di podi per i Tyrsenoi Livorno al Supermatch di Rovato

Ottimi risultati per la squadra guidata da Daniele Sircana nella prestigiosa competizione nazionale: vittorie e piazzamenti per Tognetti, Moretto, Casisole e tanti altri atleti amaranto

Il 7 e 8 marzo a Rovato, in provincia di Brescia, si è svolto uno degli appuntamenti più impegnativi e prestigiosi del calendario nazionale di braccio di ferro: il tradizionale Supermatch. Una manifestazione che ogni anno richiama atleti da tutta Italia e anche dall’estero, creando un contesto altamente competitivo dove forza, tecnica ed esperienza fanno la differenza.

La squadra dei Tyrsenoi Livorno si è presentata con una delegazione numerosa, confermando ancora una volta la crescita e la solidità del gruppo guidato dal coach Daniele Sircana. Due giornate intense di gara che hanno visto gli atleti della squadra impegnati su più categorie, portando a casa diversi podi e ottime prestazioni.

La giornata di sabato 7 marzo è stata dedicata alle categorie esordienti, sempre molto agguerrite e numerose. I Tyrsenoi hanno schierato diversi atleti, dimostrando un buon livello generale e una preparazione in costante crescita. Tra le prove da segnalare quella di Davide Ferrari che, nella categoria -80 kg al braccio sinistro, ha sfiorato il podio chiudendo con un buon quarto posto in una categoria particolarmente affollata.

La domenica, 8 marzo, è stata invece la giornata più impegnativa, con le categorie Youth, Senior e Master. Qui i Tyrsenoi hanno mostrato tutta la loro competitività.

Jonathan Guidelli ha disputato una gara molto solida nella categoria Master -80 kg, conquistando il secondo posto al sinistro e il terzo posto al destro. Una prestazione di grande esperienza, costruita con incontri molto combattuti e gestiti con intelligenza.

Ottima prova anche per data-start=”1936″ data-end=”1956″>Roberto Tognetti nella categoria Master -90 kg. L’atleta ha dominato la gara al sinistro conquistando il primo posto, mentre al destro ha ottenuto un meritato secondo posto, confermando il suo alto livello tecnico e la sua costanza nelle competizioni.

Grande soddisfazione anche per l’esordio di Sara Runza. Alla sua prima gara ufficiale è riuscita subito a mettersi in evidenza nella categoria 70 kg esordienti, conquistando un secondo posto sia al sinistro che al destro. Un debutto molto convincente che lascia intravedere ottime prospettive per il futuro.

Tra i giovani si è messo in luce anche Matteo Nannini, che nella categoria Youth -80 kg ha conquistato due terzi posti, sia al sinistro che al destro. Una gara combattuta che lo ha visto affrontare avversari di buon livello, dimostrando carattere e determinazione.

Prestazione di grande rilievo anche per Federica Moretto nella categoria 80 kg. L’atleta ha conquistato l’argento al destro nella categoria Senior, l’oro al destro nella categoria Master e l’argento al sinistro Master, confermandosi ancora una volta una delle atlete più solide ed esperte del team.

Tra le sorprese della giornata spicca il nuovo arrivato Gabriele Casisole, atleta molto forte che ha immediatamente dimostrato il suo valore al tavolo di gara. Nella categoria Juniores 80 kg ha conquistato il primo posto al sinistro e il secondo posto al destro, aggiungendo anche un ottimo terzo posto al sinistro nella categoria Senior.

Buona anche la prova di Gabriele Rubini che, nella categoria Youth 100 kg, è riuscito a salire sul podio conquistando il terzo posto al sinistro al termine di una gara molto combattuta.

Durante tutta la competizione la squadra è stata seguita dal coach Daniele Sircana, presente a Rovato in veste di allenatore e supervisore del team.

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra – ha commentato Sircana – perché il Supermatch di Rovato è sempre una delle gare più difficili dell’anno. Il livello è molto alto e ci si confronta con atleti molto preparati. I ragazzi hanno dato il massimo, abbiamo visto ottimi risultati ma soprattutto un grande spirito di squadra. Stiamo lavorando bene e i progressi si vedono.”

Il fine settimana di Rovato si chiude quindi con un bilancio decisamente positivo per i Tyrsenoi Livorno, che tornano a casa con numerosi podi, tanta esperienza accumulata e la conferma di essere una realtà sempre più competitiva nel panorama del braccio di ferro.

