Brongo convince al Trofeo Top Fight: debutto vincente per il Kodokan Livorno

Prestazioni solide, lavoro di squadra e crescita tecnica: dal ring arrivano risposte importanti per il gruppo guidato dal Kodokan Livorno

Esordio da incorniciare per Matteo Brongo al Trofeo Nazionale Top Fight Muay Thai – Kick Boxing, andato in scena il 14 dicembre 2025. L’atleta del Kodokan Livorno 1990, impegnato nella categoria -80 kg, ha aperto la sua avventura agonistica con una prestazione solida e matura, imponendosi per maggioranza al termine di tre riprese condotte con grande autorità contro un avversario determinato e ben preparato.

Un risultato frutto di un lavoro attento e mirato, costruito passo dopo passo grazie alla preparazione fisica e tecnica curata dai fratelli Aiello, Lorenzo e Leonardo. Sul ring, poi, Brongo ha saputo mettere in pratica quanto preparato in palestra, gestendo il match con lucidità e personalità.

Oltre alla prova di Brongo, il Kodokan Livorno ha preso parte alla manifestazione anche nella specialità Light Contact, con diversi atleti impegnati nelle rispettive categorie: Marta Pizzi e Llenderrozos Quimey nella 1ª Class, Niccolò Biagi ed Emily Mainardi nella 2ª Class, insieme a Edoardo Luxardo nella 1ª Class.

A tutti loro sono arrivati i ringraziamenti del presidente della palestra Kodokan di Livorno, Luca Aiello, che ha voluto sottolineare il valore educativo di queste discipline. Sport che, pur meritando una maggiore valorizzazione, continuano a rappresentare un punto di riferimento fondamentale, soprattutto per i più giovani, offrendo un percorso sano e concreto per crescere, confrontarsi e restare lontani dalle difficoltà della vita quotidiana.

