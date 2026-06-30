Campionati Mondiali Giovanili 2026: Viti e Salandin in gara a Montesilvano

Dal 14 al 27 giugno 2026, Montesilvano ha ospitato il World Youth Chess Championship 2026, appuntamento annuale della FIDE dedicato alle categorie giovanili, con la partecipazione di atleti provenienti da oltre cento federazioni nazionali

Dal 14 al 27 giugno 2026, Montesilvano ha ospitato il World Youth Chess Championship 2026, appuntamento annuale della FIDE dedicato alle categorie giovanili, con la partecipazione di atleti provenienti da oltre cento federazioni nazionali. L’ASD Livorno Scacchi era presente con due atlete cresciute nella Scuola di Scacchi “Carlo Falciani”: Greta Viti, impegnata nell’Open Under 16, e Martina Salandin, in gara nel Girls Under 14.

Greta Viti – Open Under 16 – WFM, classe 2010, Greta Viti ha scelto anche quest’anno di competere nella sezione Open anziché in quella femminile, come già fa abitualmente nelle finali del Campionato Italiano.

Il torneo si è disputato sulla distanza di 11 turni con 155 partecipanti e una media Elo di 2055. Greta ha concluso al 103° posto con 5 punti.

Il suo percorso comprende quattro vittorie, ottenute contro Orseniga (Italia, 1749), Kostyukovich (Lussemburgo, 1858), Gerri (Italia, 1848) e Russell (Canada, 1820), due patte contro Murra (Italia, 1826) e Deng (Stati Uniti, 1837), e cinque sconfitte. Tra queste spiccano quelle dei primi turni contro i Maestri FIDE Federer (Svizzera, 2355) e Scheglov (FIDE, 2342), entrambi poi nelle posizioni di vertice della classifica finale.

Martina Salandin – Girls Under 14 – Martina Salandin, nata nel 2013, ha preso parte al Girls Under 14, torneo che ha riunito oltre cento partecipanti con una media Elo di 1755.

Ha concluso al 70° posto con 5 punti su 11 e una variazione di rating di appena -5 punti, segno di un rendimento perfettamente in linea con il proprio valore tecnico.

Il bilancio finale è di tre vittorie, quattro patte e quattro sconfitte. Tra queste, quella del primo turno contro la mongola Enkhnamuun (Elo 1945), poi settima classificata, avversaria con circa 250 punti Elo di vantaggio. Il prossimo importante appuntamento per Martina sarà la Finale del Campionato Italiano Giovanile, in programma a Cagliari dal 29 agosto al 5 settembre.

Un’estate intensa e una scuola che continua a crescere – L’attività di Livorno Scacchi proseguirà dall’11 al 15 luglio con la quinta edizione del Labronic Chess Summer Camp, che si svolgerà a Corfino e vedrà la partecipazione di 40 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia.

A settembre ripartirà poi la Scuola di Scacchi “Carlo Falciani”, con i corsi dedicati sia agli under 18 sia agli adulti. La crescita dell’associazione, tuttavia, continua a scontrarsi con un problema ormai storico: la mancanza di una sede adeguata. Oggi la scuola conta 47 allievi under 18 e oltre 15 adulti, numeri che hanno ormai superato la capienza delle due sedi che, con grande disponibilità, ospitano le attività dell’associazione: il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e il Circolo ARCI “Petrarca”.

L’inizio del nuovo anno sportivo è previsto, come di consueto, con un Open Day che si terrà nei primi giorni di settembre presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Considerato il costante incremento delle richieste registrato negli ultimi anni, l’associazione si aspetta un’ulteriore crescita delle iscrizioni, rendendo ancora più urgente l’individuazione di spazi adeguati per consentire alla scuola di continuare a svilupparsi.

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