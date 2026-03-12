Campionato Assoluto di Sambo 2026: due atleti livornesi sul podio

Tra i protagonisti della due giorni riccionese, in questa specialità, si sono distinti due atleti livornesi, Gabriel De Luca (categoria 79 kg) e Francesco Pio Aidone (categoria 88 kg e Open)

Il Playhall di Riccione ha ospitato il 7–8 marzo uno degli appuntamenti più attesi del calendario Federkombat: il Campionato Italiano Assoluto di Sambo 2026, evento che si è svolto in contemporanea con le rassegne nazionali di Kickboxing Ring e Muay Thai, richiamando oltre 1.200 atleti da tutta Italia in un weekend dedicato alle discipline marziali.

La città romagnola ha visto rinnovarsi l’interesse verso il Sambo, disciplina di origine russa che unisce tecniche di judo e lotta libera. Tra i protagonisti della due giorni riccionese, in questa specialità, si sono distinti due atleti livornesi, Gabriel De Luca (categoria 79 kg) e Francesco Pio Aidone (categoria 88 kg e Open).

Gabriel e Francesco Pio hanno gareggiato per la società Sambo Invicta di Inveruno (CO) guidata dal coach Mattia Galbiati, ma sono stati preparati tecnicamente da Eugenio Sturniolo, Tecnico della sezione Lotte Tradizionali, della Palestra Senshi Livorno di via Grotta delle Fate grazie a un gemellaggio tra le due realtà sportive.

De Luca ha dominato la sua categoria vincendo quattro incontri su quattro (di cui tre per superiorità tecnica e la finale per punti) conquistando il primo gradino del podio con il titolo italiano assoluto nei 79 kg. Una prova autorevole che conferma la sua crescita e la solidità del lavoro svolto alla Senshi.

Aidone ha conquistato una merita medaglia di Bronzo qualificandosi al terzo posto grazie a una vittoria nel primo incontro contro un pari categoria e una sconfitta combattendo contro un atleta della categoria Open di peso superiore al suo. Un risultato che testimonia la determinazione e la maturità tecnica dell’atleta livornese.

Grazie ai risultati ottenuti anche in questa edizione la palestra Sambo Invicta, una delle realtà più strutturate del panorama nazionale, si conferma società campione assoluto di Sambo mentre a Livorno la palestra Senshi continua a crescere come polo di riferimento per questa disciplina.

