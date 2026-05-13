Campionato Italiano Under21 e Master Fijlkam, ancora risultati per l’Accademia dello Sport

La gara, riservata alle categorie Under21 e Master, si è svolta al PalaPellicone di Ostia, ed ha visto ancora una presenza record di 212 team e 545 atleti per gli U21 e 143 team con 269 atleti per le categorie Master.

La gara, riservata alle categorie Under21 e Master, si è svolta al PalaPellicone di Ostia, ed ha visto ancora una presenza record di 212 team e 545 atleti per gli U21 e 143 team con 269 atleti per le categorie Master.

Gli atleti accompagnati dai tecnici Alessio Magnelli, Carmelo Triglia, Nicola Daddi erano ben sei.

Gara di grandissimo livello per Emanuele Magnelli nei +84 under21 che raggiunge la finale per il terzo posto disputando ben 5 incontri in una categoria tra le più competitive e difficili. Emanuele perde di misura 0-1 la finale per il bronzo con po’ di recriminazione, confermando però di essere fra i primi 5 atleti d’Italia anche nella categoria under21, dopo aver raggiunto il mese scorso anche la finale per il bronzo dei Campionati Italiani Assoluti Fijlkam.

Bell’oro per Nicola Macchi Spadoni nella -75kg Master/A. Nicola, corona con questa medaglia la sua lunga ed importante carriera di atleta, dimostrando grande tecnica e motivazione, vincendo quattro incontri in maniera impeccabile.

Argento per Alessio Magnelli nella -75kg Master/B. Alessio perde di misura la finale 0-1 nei secondi finali, non riuscendo a confermare i tre campionati vinti nei precedenti anni, portando a casa comunque un buon risultato che, unito a quello di Spadoni, fanno salire al terzo posto l’Accademia dello Sport nella classifica per società, sulle 143 presenti.

Bene anche le prove di Federico Bini under21 -75kg e dei due esordienti nella categoria under21 Daniele Cicorelli -84kg e Francesco Navacchi -67kg.

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