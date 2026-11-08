Campobasso – Us Livorno 1915 1-1. Pari degli amaranto al Molinari

Al vantaggio firmato Leonardi in avvio, risponde il timbro di Gabbiani, il terzo consecutivo in campionato. Buona prestazione per i labronici, salvati nella ripresa da Martinez sulla punizione di Corbo

di Lorenzo Evola

Un punto da non buttare. Gli uomini di Lucarelli mancano l’appuntamento con la prima vittoria in trasferta ma escono dal Molinari con un prezioso 1-1 che mantiene ad una lunghezza di distanza proprio i rossoblù di Mangia in classifica. In Molise sono i padroni di casa a portarsi avanti con la zampata in avvio di Leonardi, lesto nel depositare in rete una respinta di Martinez su Stoppa. Gabbiani e compagni tuttavia non si abbattono e siglano il pareggio poco prima del duplice fischio grazie allo stesso numero 9, freddo nel battere Spurio con il sinistro in area dopo un tocco di Arrigoni. Nella ripresa i ritmi calano, i labronici accusano un po’ di stanchezza e vengono salvati da un grande intervento di Martinez che devia sulla traversa una punizione velenosa di Corbo. Nel finale il risultato non cambia, amaranto e rossoblù si spartiscono la posta in palio.

La cronaca

Lucarelli lancia da subito il neo arrivato Mulazzi, così come il recuperato Arrigoni in mediana al fianco di Haas. Sulla trequarti Bacciardi, Malotti e Malagrida alle spalle di Gabbiani. Al primo affondo dei rossoblù però gli amaranto vanno sotto nel punteggio. Stoppa carica il destro da posizione defilata, Martinez respinge sui piedi di Leonardi il quale non può far altro che insaccare da due passi per l’1-0 dei molisani. Il match si fa subito in salita per i labronici, che si affacciano intorno al 10’ dalle parti di Spurio con una conclusione imprecisa di Mulazzi su assist di Malagrida. Più tardi è invece De Vico ad impensierire Martinez dalla distanza, il portiere scuola Real Madrid si rifugia in corner. Gabbiani e compagni provano a schiacciare i molisani nella propria metà campo, ma sono i ragazzi di Mangia a costruire le occasioni più pericolose. Al 30’ Corbo anticipa Martinez in area ma manda alto, due minuti più tardi Stoppa manda in porta Canfora che calcia a botta sicura trovando però l’ottima risposta di Martinez. Gli uomini di Lucarelli però non demordono e continuano a premere, approfittando di qualche spazio concesso dalla difesa di casa. Gli sforzi amaranto vengono premiati al 39’, quando Gabbiani raccoglie una palla vagante in area dopo un controllo errato di Arrigoni e trafigge Spurio con un sinistro a fin di palo. Terzo sigillo consecutivo per il classe 2006 che ristabilisce la parità prima del duplice fischio.

Nella ripresa sono ancora i labronici ad insistere nella metà campo in su, Malotti e Bacciardi ci provano dalla distanza senza centrare lo specchio di Spurio. All’ora di gioco Haas pesca Malotti in area ma il fantasista numero 21 viene rimontato al momento del dunque dalla retroguardia rossoblù. Il forcing amaranto tuttavia si affievolisce con il passare dei minuti e allora è il Campobasso ad alzare il baricentro, costringendo la squadra ospite ad arretrare. Al 72’ trema la truppa di Lucarelli: Corbo calcia una punizione dai venti metri, Martinez tocca quel tanto che basta per deviare la sfera sulla traversa. Il salvataggio dell’estremo difensore argentino sarà l’ultimo vero highlight della partita. Lucarelli inserisce Morachioli e Di Carmine per scuotere i suoi ma di pericoli veri e propri – da una parte e dall’altra – non ne arrivano fino al triplice fischio.

Le pagelle

Martinez 6.5: Respinge sui piedi di Leonardi la palla dell’1-0 ma non ha gravi colpe. Bravo sul sinistro di Canfora alla mezz’ora, ancor di più sulla punizione di Corbo deviata sul montante nel secondo tempo.

Mulazzi 6: All’esordio in maglia amaranto, spreca una ghiotta chance calciando alto su assist di Malagrida. Bada a contenere più che a proporsi in avanti sulla destra. Sufficienza di stima.

Bachini 6: Retroguardia posizionata male in occasione del vantaggio di Leonardi, da lì in poi prende le misure e non commette sbavature.

Veseli 5.5: Preso in mezzo anche lui sul timbro all’alba del match di Leonardi, per il resto contiene bene i rari assalti dei rossoblù.

Rizza 5.5: Stranamente timido in fase di spinta, è fuori posizione sul vantaggio di Leonardi. Non si riscatta nella ripresa, prova al di sotto dei suoi standard.

Arrigoni 6: Entra nel pareggio di Gabbiani svirgolando la conclusione, al di là dell’episodio in sé offre il suo contributo in entrambe le fasi senza picchi degni di nota.

Haas 6: Al piccolo trotto ad inizio gara, alza il livello dalla mezz’ora in poi come buona parte dei suoi compagni. Qualche buona geometria a testimonianza di una forma fisica in crescita.

Malotti 6: Riscatta una prima frazione un po’ incolore con l’imbucata per Arrigoni che Gabbiani trasformerà in oro prima del duplice fischio. Uno degli ultimi a mollare in casa Livorno come spesso accade.

Bacciardi 6: Prova a farsi sentire nella posizione ibrida tra centrocampo e trequarti pur con qualche errore di troppo in fase di impostazione. Ci prova anche dalla distanza ma la mira non è quella dei giorni migliori (dal 80′ Calabrò sv)

Malagrida 6: Tra i più ispirati nella prima frazione, serve con il contagiri Mulazzi che però non ne approfitta. Qualche guizzo anche in avvio di ripresa sulla sinistra, gli manca sempre un pizzico di concretezza per incidere davvero nell’ultimo quarto di campo (dal 68’ Morachioli 5.5: Pochi spunti nel finale, ingresso non indimenticabile)

Gabbiani 7: Conferma l’ottimo periodo di forma siglando il suo terzo gol consecutivo, stavolta da vero rapace d’area dopo il tocco errato di Arrigoni. Si danna l’anima là davanti, non a caso esce stremato a dieci minuti dal termine (dal 80′ Di Carmine sv)

All. Lucarelli 6: La sua squadra reagisce con carattere allo svantaggio iniziale meritando forse di più del pareggio. Prima o poi arriverà la prima gioia lontano dal Picchi, adesso è atteso da un filotto di partite che diranno molto sulle reali ambizioni del Livorno.

Le formazioni ufficiali:

Campobasso (4-2-3-1): Spurio; Pierno, Salines, Corbo, Coccia; Di Vico, Agazzi; Bifulco, Stoppa, Carfora; Leonardi. All. Mangia.

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Mulazzi, Bachini, Veseli, Rizza; Arrigoni, Haas; Malotti, Bacciardi (dal 80′ Calabrò), Malagrida (dal 68′ Morachioli); Gabbiani (dal 80′ Di Carmine). All. Lucarelli

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Molinari. Al vantaggio firmato Leonardi in avvio, risponde il timbro di Gabbiani, il terzo consecutivo in campionato. Buona prestazione per i labronici, salvati nella ripresa da Martinez sulla punizione di Corbo 94' Di Carmine apparecchia per Malotti, destro murato dalla difesa rossoblù 90' Saranno quattro i minuti di recupero 87' Nulla di fatto, l’arbitro lascia correre 86' Primo check del Fvs per un contatto in area del Livorno 83' Tanta stanchezza in campo da entrambe le parti, latitano le occasioni da gol 80' Dentro Di Carmine e Calabrò per Gabbiani e Bacciardi 80' Malotti serve l’accorrente Gabbiani sul primo palo, Pacciardi salva tutto 72' MARTINEZ! L’estremo difensore labronico sfiora la punizione di Corbo quel tanto che basta per deviarla sulla traversa. Rischiano adesso gli amaranto, guadagna fiducia il Campobasso 70' Bachini duro su Di Vico, punizione per i molisani 68' Dentro Morachioli per Malagrida 63' Haas pesca in area Malotti, rimontato al momento del dunque dalla difesa rossoblù 55' Giallo per Pierno che abbatte Malotti 53' Lancio troppo lungo di Veseli per Mulazzi, palla sul fondo 50' Ci prova anche Bacciardi su tocco di Gabbiani, mancino impreciso quello dell’ex Grosseto 48' Sinistro di Malotti, palla alta Comincia la ripresa al Molinari Termina il primo tempo al Molinari. Gabbiani risponde al vantaggio firmato Leonardi. Parità all’intervallo 45' Ultimi scampoli di prima frazione, si attende il recupero 39' GGOOOLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO GABBIANII! Malotti scodella per Arrigoni che colpisce male la sfera, sulla palla vagante piomba Gabbiani che trafigge Spurio da distanza ravvicinata 38' Malotti riceve da Malagrida e arma il sinistro, palla in curva 36' Torsione di Haas, destro oltre la traversa 31' CANFORA! Stoppa appoggia per l’esterno che calcia sul primo palo, risponde presente Martinez 29' CORBO! Tocco del difensore di Mangia ad anticipare Martinez, palla oltre il montante 27' Calano un po’ i ritmi al Molinari, tanti errori da una parte e dall’altra 21' Spurio si oppone a Bacciardi ma il guardalinee segnala l’off side di Malagrida 17' Amaranto che provano a guadagnare campo con un lungo possesso palla, si chiude con ordine la difesa molisana 10' Di Vico spara da fuori, Martinez costretto a concedere il corner 8' MULAZZI! Malagrida tocca all’indietro per il terzino amaranto che spara alle stelle da buona posizione 7' Avvio in salita per gli uomini di Lucarelli, colpiti al primo vero affondo dei rossoblù 4' GOL DEL CAMPOBASSO! Leonardi porta subito avanti i padroni di casa con un facile tap in su respinta di Martinez a due passi dalla porta Comincia il match al Molinari!

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