Canottaggio, il Tomei fa incetta di medaglie a Corgeno: 7 ori, 1 argento e 3 bronzi

Prestazione convincente al Meeting Nazionale Nord nelle acque varesine: brillano pararowing e settore giovanile. Nel mirino ora il Festival dei Giovani e i tricolori di Piediluco

Il canottaggio livornese brilla nelle acque varesine di Corgeno. In occasione del Meeting Nazionale Nord (3-4 maggio), il GS VVF Tomei ha dato prova di un’ottima condizione atletica, portando a casa un bottino importante: 7 ori, 1 argento e 3 bronzi.

Risultati che non rappresentano soltanto una conferma del valore tecnico della squadra, ma anche il trampolino ideale verso i due appuntamenti clou della stagione: il Festival dei Giovani, in programma nel bacino della Standiana a Ravenna, e i Campionati Italiani Pararowing, previsti a Piediluco.

A fare la parte del leone sono stati gli equipaggi del settore Pararowing e le giovanissime promesse, capaci di conquistare medaglie nelle rispettive finali con determinazione e qualità.

Il settore pararowing si conferma un’eccellenza assoluta per il Tomei. Hanno conquistato l’oro:

GIG a 4 PR3 II: l’armo composto da Simone Dell’Omodarme, Pietro Lunadei, Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani (timoniere Cristiano Mantovani );

(timoniere ); Doppio PR3 II: doppietta Mattia Bergamini e Giacomo Turini , oro il sabato e argento la domenica;

e , oro il sabato e argento la domenica; GIG a 4 PR3 II (Misto Armida): nella giornata di domenica, Pietro Lunadei, Giacomo Oliviero, Francesco Faiella e Luca Schianto hanno bissato il successo, portando un altro primo posto in bacheca.

Nel settore giovanile, protagonista Athena Nannucci (Allievi B1), autrice di una splendida doppietta con due ori conquistati sia nella gara di sabato che in quella di domenica.

Bene anche l’alfiere master del Tomei Claudio Cecconi (Master F), che con esperienza e classe ha centrato il primo posto a bordo del Quattro di coppia Master misto.

Oltre alle vittorie, il Tomei ha mostrato solidità in tutte le categorie, con podi di rilievo:

Quattro senza Cadetti (misto con Limite): M. Mariotti, M. Vannucci, A. Arfaioli, G. Bucci – Argento

– Argento Otto Cadetti (Rappresentativa Toscana): Mattia Vannucci – Argento

– Argento Singolo Cadetti F: Adele Ceccatelli – Bronzo

– Bronzo Doppio Cadetti F (Misto): Adele Ceccatelli (con Giada Donati ) – Bronzo

(con ) – Bronzo Singolo 720 Allievi C: Atena Agamennoni – Bronzo

Non sono mancati piazzamenti importanti in finali molto combattute, a conferma della crescita del gruppo:

Atena Agamennoni e Noemi Lari , oltre ai risultati individuali, hanno gareggiato nel 4 di coppia Cadetti femminile (Rappresentativa Toscana) con Ceccatelli e Donati, chiudendo al 4° posto;

e , oltre ai risultati individuali, hanno gareggiato nel 4 di coppia Cadetti femminile (Rappresentativa Toscana) con Ceccatelli e Donati, chiudendo al 4° posto; Noemi Lari e Atena Agamennoni (Doppio Allievi C): 5° posto il sabato, mentre Lari ha ottenuto anche un 6° posto nel Singolo 720 la domenica;

e (Doppio Allievi C): 5° posto il sabato, mentre Lari ha ottenuto anche un 6° posto nel Singolo 720 la domenica; Leonardo Santagata (Singolo/720 Cadetti): 7° posto il sabato e 6° la domenica;

(Singolo/720 Cadetti): 7° posto il sabato e 6° la domenica; Massimo Mariotti e Mattia Vannucci (2 senza Cadetti): dopo l’argento nel quattro senza, 6° posto nella gara domenicale;

e (2 senza Cadetti): dopo l’argento nel quattro senza, 6° posto nella gara domenicale; Massimo Mariotti (4 di coppia Cadetti – Rappresentativa Toscana): 7° posto;

(4 di coppia Cadetti – Rappresentativa Toscana): 7° posto; Equipaggio Mix PR3 II ( Bono, Oliviero, Sforza, Schianto ): 4° posto il sabato;

): 4° posto il sabato; Equipaggio Mix PR3 II (A. Mantovani, M. Mantovani, Bono, Dell’Omodarme): 5ª posizione la domenica.

La spedizione a Corgeno ha evidenziato la crescita costante di cadetti e allievi, molti dei quali impegnati anche nelle rappresentative regionali toscane. Ora l’attenzione si sposta sulla preparazione finale: il Festival dei Giovani sarà il palcoscenico dove i più piccoli cercheranno la consacrazione, mentre gli atleti del Pararowing punteranno a confermarsi ai Campionati Italiani di Piediluco.

Condividi:

Riproduzione riservata ©