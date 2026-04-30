Canottaggio, il Tomei vola: Caruso in Nazionale U19, Bergamini e Turini protagonisti a Piediluco

Il club livornese si conferma tra le eccellenze del remo italiano: convocazione azzurra per il giovane talento, esperienza internazionale per gli atleti del pararowing in un contesto sempre più inclusivo e competitivo

Il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei di Livorno conferma ancora una volta il proprio ruolo di eccellenza nel panorama remiero nazionale, distinguendosi sia nel settore pararowing che nel canottaggio giovanile azzurro.

Risultato di rilievo per il club labronico arriva dalla prestigiosa convocazione in Nazionale Under 19 di Diego Caruso, selezionato dal direttore tecnico Antonio Colamonici al termine del raduno nazionale di Piediluco per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei di categoria. Un traguardo di assoluto prestigio che colloca Caruso tra i migliori giovani talenti italiani del canottaggio e conferma l’altissimo livello della scuola livornese.

La convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città, con il GS VVF Tomei che vede così premiato il lavoro portato avanti quotidianamente su tecnica, preparazione e formazione degli atleti. Vestire la maglia azzurra in una competizione continentale è infatti il riconoscimento di un percorso di crescita di grande valore, che proietta il giovane atleta verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Al prestigioso Memorial “Paolo d’Aloja” di Piediluco, importante appuntamento internazionale del canottaggio, gli atleti PR3 II del GS VVF Tomei Mattia Bergamini e Giacomo Turini hanno avuto l’onore di rappresentare l’Italia, vivendo tre giornate di grande crescita tecnica e sportiva a stretto contatto con i campioni del canottaggio olimpico. La partecipazione degli atleti con disabilità intellettivo-relazionale, resa possibile grazie alla sempre più stretta collaborazione tra Federazione Italiana Canottaggio e Fisdir, testimonia il valore di un movimento inclusivo in continua espansione.

Grande soddisfazione è stata espressa per questo importante risultato da parte del GS VVF Tomei e di Sportlandia, realtà che collabora attivamente nella promozione e nello sviluppo degli atleti pararowing, contribuendo a creare opportunità concrete di crescita sportiva e personale.

Il GS VVF Tomei e Sportlandia esprimono dunque piena soddisfazione per i risultati ottenuti: dalla presenza internazionale di Bergamini e Turini nel pararowing alla chiamata europea di Diego Caruso, simbolo di una Livorno remiera protagonista, inclusiva e capace di formare talenti di livello nazionale e internazionale.

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