Canottaggio: il Tomei VVF protagonista al Meeting Nazionale di Piediluco

Dal 6 all’8 marzo si è svolto sul lago umbro il tradizionale Meeting Nazionale di Piediluco, appuntamento di grande importanza per il canottaggio italiano perché rappresenta una delle prime gare selettive per la formazione delle squadre nazionali giovanili.

Tra i protagonisti della manifestazione anche il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei, che ha preso parte alla competizione con diversi equipaggi, distinguendosi soprattutto nelle categorie giovanili.

In particolare si è messo in evidenza l’equipaggio del due senza Under 19 composto da Ricardo De Girolamo Vitolo e Diego Caruso. I due atleti livornesi hanno affrontato una impegnativa fase eliminatoria, dimostrando grande determinazione e piazzandosi costantemente nelle prime posizioni delle rispettive batterie.

Grazie a queste prestazioni convincenti, l’equipaggio del Tomei ha conquistato l’accesso alla finale A, dove ha confermato il proprio valore ottenendo un prestigioso terzo posto assoluto tra tutti gli equipaggi partecipanti. Un risultato di grande rilievo che proietta i due giovani atleti nelle zone alte del ranking nazionale, classifica che verrà utilizzata per individuare gli atleti destinati a vestire la maglia azzurra nella categoria Under 19.

Per il due senza livornese si apre ora una fase di preparazione particolarmente intensa. L’obiettivo è arrivare nella migliore condizione possibile al prossimo meeting che si svolgerà ancora a Piediluco, dove andrà in scena un’altra tappa fondamentale nel percorso di selezione verso gli impegni internazionali della squadra azzurra.

Buone indicazioni sono arrivate anche dagli altri equipaggi del VVF Tomei, che pur non riuscendo a conquistare l’accesso alla finale A hanno mostrato significativi miglioramenti tecnici e competitivi nelle rispettive categorie.

Tra questi si sono messi in evidenza:

– il due senza Under 17, Christian Lari e Leonardo D’Alessio

– il singolo Under 19, Tommaso Spagnoli

– altri equipaggi del due senza che hanno comunque disputato prove incoraggianti nelle batterie eliminatorie: composti da Gabriele Langella, Matteo Gentini e Gregorio Balestri e Galanti Jacopo.

Da segnalare inoltre la prova del quattro senza del gruppo sportivo, composto da Gabriele Langella, Matteo Gentini, Diego Caruso e Riccardo De Girolamo Vitolo, che ha superato brillantemente la fase eliminatoria, conquistando l’accesso alla finale A e chiudendo la gara con un buon quinto posto finale, risultato che conferma la crescita del collettivo livornese.

Il bilancio complessivo della trasferta di Piediluco è quindi positivo per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei, che torna a casa con un podio importante e con segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione agonistica.

